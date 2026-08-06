USA sú v koncoch: Zúfalý Pentagón nevie, čo si počať s Iránom! Rady hľadá u analytikov

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Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Fatima Shbair, File)
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WASHINGTON - V čase pokračujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom sa vo velení americkej armády objavila nezvyčajná výzva. Analytici amerického Centrálneho velenia (CENTCOM) dostali e-mail, v ktorom ich nadriadení vyzvali, aby navrhli nové a netradičné spôsoby, ako zvýšiť tlak na Teherán. Velenie armády tvrdí, že podobný postup je bežnou súčasťou plánovania.

Analytici mali prísť s nekonvenčnými riešeniami

Televízia CNN informovala, že vysokopostavený dôstojník spravodajskej zložky CENTCOM rozoslal minulý týždeň analytikom e-mail s výzvou na hľadanie „nových, kreatívnych a nekonvenčných spôsobov, ako vyvíjať tlak na Irán a potrestať ho“. Podľa stanice mali zamestnanci navrhovať nielen vojenské, ale aj politické, ekonomické či informačné opatrenia.

V správe sa podľa CNN uvádzalo, že cieľom je získať nápady, ktoré by mohli pomôcť pri ďalšom postupe Spojených štátov voči Iránu v čase, keď sa konflikt dostáva do novej fázy.

CENTCOM: Nie je to nič výnimočné

Po zverejnení informácií sa ozvalo aj samotné americké Centrálne velenie. Hovorca CENTCOM Timothy Hawkins pre CNN uviedol, že oslovovanie analytikov a odborníkov s cieľom získať nové pohľady na bezpečnostné problémy je dlhodobou súčasťou fungovania velenia.

„Naši príslušníci na všetkých úrovniach pravidelne prichádzajú s novými nápadmi a odporúčaniami. Je to bežná súčasť vojenského plánovania a profesionálnej diskusie,“ odkázal Hawkins. Jeho vyjadrenie neskôr citovali aj izraelské médiá vrátane Times of Israel.

Washington pokračuje vo vojenskom tlaku

Výzva prichádza v čase, keď Spojené štáty pokračujú vo vojenských operáciách proti iránskym cieľom. Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že americké sily uskutočnili ďalšiu dvojhodinovú vlnu útokov na desiatky objektov patriacich Iránskym revolučným gardám vrátane veliteľských centier, raketových a dronových základní či pobrežných obranných systémov.

Americký prezident Donald Trump po predchádzajúcom iránskom raketovom útoku na americké základne v regióne vyhlásil, že Spojené štáty odpovedia „veľmi tvrdo“. Podľa Reuters Washington označuje svoje údery za reakciu na rastúce hrozby voči americkým vojakom a spojencom na Blízkom východe.

Analytici upozorňujú na nezvyčajný krok

Samotný obsah e-mailu podľa CNN neznamená, že Spojené štáty pripravujú novú vojenskú operáciu. Odborníci však upozorňujú, že podobná výzva rozoslaná širokému okruhu analytikov je pomerne nezvyčajná a naznačuje, že Pentagon hľadá nové možnosti, ako zvýšiť tlak na Teherán aj mimo tradičných vojenských postupov.

Aké konkrétne návrhy analytici predložili, zatiaľ známe nie je. Americká armáda ich obsah nezverejnila a ani CNN neuviedla, či sa niektorý z nich dostal k najvyššiemu vedeniu Pentagónu.

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