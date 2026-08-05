Vodiči pozor: Na dôležitej ceste v Nitre pribudnú dopravné obmedzenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
NITRA - Nitrianska polícia upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenia na Cabajskej ulici v Nitre. Obmedzenia na ceste II/562 sa začali v stredu o 7.00 h a potrvajú do štvrtka (6. 8.) do ranných hodín, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Dôvodom obmedzení sú práce realizované formou opráv bodových nedostatkov od Cabajského mosta smerom na Cabaj.
Pracovné miesta budú riadne označené v súlade s platnou legislatívou. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde pracovným úsekom,“ vyzvala verejnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra.