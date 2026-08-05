Plamene sa šírili rýchlosťou blesku: Požiar vrakov a odpadu zamestnal hasičov

DUNAJSKÁ LUŽNÁ - Hasiči zasahovali v utorok (4. 8.) popoludní pri požiari vrakov áut a odpadu na pozemku rodinného domu v obci Dunajská Lužná, časť Nová Lipnica, v okrese Senec. Zásah hasičov trval vzhľadom na rozsah požiaru a náročné podmienky niekoľko hodín. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Požiar sa vplyvom vysokých teplôt a silného vetra veľmi rýchlo rozšíril na okolité pozemky, suchý porast medzi rodinnými domami a aj priľahlé kukuričné pole, pričom ohrozoval ďalšie rodinné domy v okolí,“ približuje HaZZ s tým, že požiar sa podarilo zlikvidovať vo večerných hodinách. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Na mieste zasahovali hasiči zo Šamorína, Dunajskej Stredy, Malaciek, Trnavy a Bratislavy. Pomáhali im dobrovoľné hasičské zbory obcí Rovinka, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Miloslavov, Hviezdoslavov, Šamorín, Hubice, Gabčíkovo, Most pri Bratislave a Zlaté Klasy.