Ranná dráma v Bratislave: Kamión narazil priamo do MOSTA! Zasahovali hasiči aj záchranári

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislava má za sebou rušné ráno. Vodič kamióna narazil do mostnej konštrukcie. Na mieste zasahovali záchranné zložky.
"Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky zasahovali v utorok 4. augusta ráno na Prístavnej ulici, kde boli krátko po 08.00 hod. privolaní k dopravnej nehode kamióna, ktorý narazil do mostnej konštrukcie," uviedli hasiči.
V čase ich príjazdu na miesto udalosti sa vodič nachádzal už mimo kabíny, v opatere zdravotníckych záchranárov. "Pri ošetrení pacienta im asistovala aj posádka sanitného automobilu hasičskej a záchrannej služby. Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a vykonali na ňom protipožiarne opatrenia," dodali.