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Baba Vanga opäť straší svet! Proroctvá na zvyšok roka hovoria o Putinovi, vojne aj mimozemšťanoch

Baba Vanga vraj predpovedala Putinov koniec.
Baba Vanga vraj predpovedala Putinov koniec. (Zdroj: X/TimeHoroscope/SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SOFIA – Slepá bulharská veštkyňa Baba Vanga zomrela už pred takmer tromi desaťročiami, jej údajné proroctvá však pravidelne zaplavujú internet. Tentoraz sa pozornosť sústreďuje na predpovede pripisované druhej polovici roka 2026. Hovoria o páde Vladimira Putina, eskalácii vojny aj prvom kontakte ľudstva s mimozemšťanmi.

Proroctvá sa opäť šíria internetom

V posledných dňoch sa objavili na viacerých weboch a sociálnych sieťach ďalšie tvrdenia veštkyne. Podľa nich mala Baba Vanga predpovedať dramatické udalosti ešte do konca tohto roka – od otrasov v ruskom vedení až po prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou.

Najväčšiu pozornosť vyvoláva údajná predpoveď týkajúca sa ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa nej by sa mal jeho dlhoročný politický vplyv skončiť v dôsledku prevratu alebo vnútorného mocenského boja. Žiadny dôveryhodný dôkaz, že Baba Vanga takúto predpoveď skutočne vyslovila, však neexistuje.

Tretia svetová vojna aj mimozemšťania

Medzi najčastejšie citované proroctvá patrí aj údajný začiatok tretej svetovej vojny a prvý kontakt ľudstva s mimozemskou inteligenciou. Niektoré médiá dokonca tvrdia, že k stretnutiu s mimozemšťanmi má dôjsť ešte v novembri tohto roka.

Ďalšie údajné predpovede hovoria o ničivých prírodných katastrofách, zrýchlenom rozvoji umelej inteligencie či prelomových medicínskych objavoch. Väčšina týchto tvrdení sa však objavila až roky po smrti bulharskej veštkyne a ich pôvod nie je možné overiť.

Odborníci varujú pred mýtmi

Historici a odborníci na život Baby Vangy opakovane upozorňujú, že po sebe nezanechala systematický písomný záznam svojich proroctiev. Mnohé výroky, ktoré sa jej dnes pripisujú, sa objavili až dodatočne v knihách, na internete alebo v bulvárnych médiách.

Britský denník The Guardian tento rok upozornil, že meno Baby Vangy sa stalo nástrojom internetových hoaxov a propagandy. Podľa ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú jej odkazu, množstvo dnes šírených „predpovedí“ nikdy nevyslovila a vznikli až po jej smrti.

Nie všetko jej vyšlo

Stúpenci Baby Vangy jej pripisujú údajné predpovede rozpadu Sovietskeho zväzu či útokov z 11. septembra. Zároveň však existuje množstvo proroctiev, ktoré sa nenaplnili. Patrí medzi ne napríklad jadrová vojna v rokoch 2010 až 2016 alebo tvrdenie, že Barack Obama bude posledným prezidentom Spojených štátov.

Napriek tomu sa jej meno pravidelne vracia vždy, keď svet čelí vojnám, prírodným katastrofám alebo iným krízam. Odborníci upozorňujú, že ide skôr o kultúrny fenomén než o overiteľné proroctvá.

Viac o téme: MimozemšťaniaVladimir PutinBaba VangaProroctváKoniec roka
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