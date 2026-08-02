Požiare vo Francúzsku sú podľa premiéra Lecornua pod kontrolou

PARÍŽ - Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou. V rozhovore pre týždenník La Tribune Dimanche to uviedol premiér Sébastien Lecornu. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.
Situácia sa stabilizovala viac než týždeň po tom, čo pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Lecornu v rozhovore potvrdil, že v okolí Bordeaux sa situácia „vrátila do stabilnejšej fázy“, čo už skôr naznačil minister vnútra Laurent Nuňez. Požiar v departemente Gironde zničil 42.000 hektárov borovicového lesa a približne 240 domov. „Ak by sa podmienky zmenili, okamžite by sme obnovili potrebné preventívne opatrenia,“ povedal Lecornu.
Podľa miestnych obyvateľov mohla požiar spôsobiť iskra zo stroja na odstraňovanie krovia, úrady to však zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Prefektka regiónu Gironde Sophie Brocasová zdôraznila, že ak je požiar pod kontrolou, neznamená to, že je uhasený. V oblasti podľa nej zostávajú dve rizikové ohniská. Z približne 224.000 evakuovaných obyvateľov sa väčšina už mohla vrátiť domov. Návrat ostatných bude možný až po úplnom uhasení aktívnych úsekov požiaru.
V departemente Var na juhovýchode Francúzska hasiči zastavili postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol v piatok. Silný vietor podľa prefekta Simona Babreho spôsoboval, že plamene sa šírili „rýchlejšie než cválajúci kôň“. Situáciu označil za „mimoriadne neistú“. V tomto regióne zhorelo v júli už 5600 hektárov pôdy. Medzi evakuovanými bol tento týždeň aj herec George Clooney s manželkou Amal.
Podľa údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zachvátili vo Francúzsku požiare od začiatku roka už 92.000 hektárov pôdy, čo je najviac za posledné dve desaťročia. V polovici júla zničil požiar aj časť lesa Fontainebleau neďaleko Paríža, ktorý je na zozname UNESCO. Polícia v súvislosti s požiarmi zadržala 308 osôb, z toho 33 zostáva vo väzbe.