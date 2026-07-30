Požiar skládky pri Dunajskej Strede: Hasiči bojovali so skrytými ohniskami, príčinu zisťujú

VEĽKÉ DVORNÍKY - Príčina vzniku požiaru skládky odpadu pri obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v stredu (29. 7.), je predmetom vyšetrovania. Vďaka zásahu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov sa podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu ohňa a ochrániť okolité objekty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Hasiči pri zásahu spolupracovali so zamestnancami prevádzky, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávali odpad, aby sa hasiči dostali k skrytým ohniskám. Požiarisko zároveň monitorovali pomocou dronu. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Trnave. Pomáhali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Dolný Štál, Dunajský Klátov, Lehnice, Ohrady, Orechová Potôň, Padáň, Trhová Hradská a Veľké Dvorníky.