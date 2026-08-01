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CHAOS v pražskom metre: Skupina mladíkov počas jazdy odistila hasiaci prístroj! Všetko si natáčali na VIDEO

Delikventi vypustili počas jazdy v pražskom metre hasiaci prístroj.
Delikventi vypustili počas jazdy v pražskom metre hasiaci prístroj. (Zdroj: Instagram/mikejezabijak)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PRAHA – Po sociálnych sieťach v poslednej dobe koluje vyčíňanie mladíkov, ktorí počas jazdy v pražskom metre vyvolali poriadny rozruch. Jeden z nich totiž vypustil priamo vo vozni hasiaci prístroj. Jeho kamaráti sa smiali a všetko natáčali.

Skupina niekoľkých mladíkov vyvolala v Prahe počas jazdy metrom veľký rozruch. Priamo počas jazdy vypustil jeden z nich vo vozni hasiaci prístroj. Napriek tomu, že sa mohlo stať nešťastie, jeho kamarát všetko natáčal a ďalší sa len smiali. 

Zadymil celý vozeň 

Na záberoch, ktoré kolujú sociálnymi sieťami, je vidieť mladíka v šiltovke aj s bicyklom. Po odistení hasiaceho prístroja celý vozeň v momente zahalil hustý biely dym. Nikto nepanikáril, ale zábava akoby pokračovala ďalej.

Mladík, ktorý držal prístroj v rukách sa snažil dokonca dym ochutnať  špičkou jazyka. Dym následne vypustil aj na kolobežku opretú o stĺp a ku konci videa si dokonca strekol aj do tváre. 

Prípadom sa už začala zaoberať pražská polícia. Muži zákona podľa posledných informácií zisťujú presný čas a miesto incidentu. Ešte nie je jasné, aký trest po zistení identity hrozí mladíkovi a jeho kamarátom. 

Viac o téme: DymMetroVozeňMladíciHasiaci prístrojVýtržníciČeská republikaDelikventiPrahaKrimiPolicie České republikyOdistenie
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