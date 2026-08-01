CHAOS v pražskom metre: Skupina mladíkov počas jazdy odistila hasiaci prístroj! Všetko si natáčali na VIDEO

PRAHA – Po sociálnych sieťach v poslednej dobe koluje vyčíňanie mladíkov, ktorí počas jazdy v pražskom metre vyvolali poriadny rozruch. Jeden z nich totiž vypustil priamo vo vozni hasiaci prístroj. Jeho kamaráti sa smiali a všetko natáčali.
Skupina niekoľkých mladíkov vyvolala v Prahe počas jazdy metrom veľký rozruch. Priamo počas jazdy vypustil jeden z nich vo vozni hasiaci prístroj. Napriek tomu, že sa mohlo stať nešťastie, jeho kamarát všetko natáčal a ďalší sa len smiali.
Zadymil celý vozeň
Na záberoch, ktoré kolujú sociálnymi sieťami, je vidieť mladíka v šiltovke aj s bicyklom. Po odistení hasiaceho prístroja celý vozeň v momente zahalil hustý biely dym. Nikto nepanikáril, ale zábava akoby pokračovala ďalej.
Mladík, ktorý držal prístroj v rukách sa snažil dokonca dym ochutnať špičkou jazyka. Dym následne vypustil aj na kolobežku opretú o stĺp a ku konci videa si dokonca strekol aj do tváre.
Prípadom sa už začala zaoberať pražská polícia. Muži zákona podľa posledných informácií zisťujú presný čas a miesto incidentu. Ešte nie je jasné, aký trest po zistení identity hrozí mladíkovi a jeho kamarátom.