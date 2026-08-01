DRÁMA na horskej ceste: Muž stál na krajnici, zozadu sa priblížil MEDVEĎ! VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách

BUKUREŠŤ - Pokojná zastávka na jednej z najznámejších rumunských ciest sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na mimoriadne nebezpečnú situáciu. Video, ktoré vzniklo v pondelok (27. 7.) na slávnej horskej ceste Transfagarasan, zachytáva muža, ku ktorému sa zozadu nepozorovane priblížil medveď.
Na známej rumunskej vysokohorskej trase Transfagarasan sa odohrala ďalšia nebezpečná situácia, ktorá opäť ukazuje, ako rýchlo sa môže stretnutie s medveďom zmeniť na boj o život. Incident zachytil na video ďalší návštevník a zábery sa následne začali rýchlo šíriť na sociálnych sieťach.
Na videu je vidieť muža stojaceho pri krajnici, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou pozerá do mobilného telefónu. Medveď sa k nemu medzitým potichu zozadu priblíži. Šelma sa dostane len na niekoľko centimetrov od turistu a dokonca mu očucháva nohu. Keď sa vodič, ktorý video natáča, priblíži autom k medveďovi a turistovi, mladík si uvedomí celú situáciu a rozbehne k svojmu autu. Na videu vidieť, že ho zviera krátko prenasleduje.
Na záberoch vidieť, že turista dlhý čas zostal úplne nehybný. „Ťažko povedať, či to robí vedome, aby ho nevyprovokoval, alebo je paralyzovaný strachom, prípadne jednoducho nepostrehol blížiace sa nebezpečenstvo,“ opisuje situáciu Kamil Całus, expert na Rumunsko a Moldavsko z Centra východných štúdií (OSW).
Ľudia medvede prikrmujú a to ich môže stáť život
Podľa odborníkov nejde o ojedinelý incident. Na Transfogarasane sa podobné stretnutia dejú pravidelne, najmä preto, že turisti medvede prikrmujú alebo po sebe nechávajú zvyšky jedla. To láka šelmy bližšie k cestám a k ľuďom, čo je mimoriadne nebezpečné.
Całus pripomína tragický prípad talianskeho motocyklistu Omara Faranga Zina, ktorý sa na sociálnych sieťach chválil videami s mladými medveďmi. „Dokrmoval ich. Skončilo sa to katastrofálne. Medveď ho stiahol desiatky metrov dolu strmým zrázom smerom k jazeru Vidraru. Keď dorazili záchranári, už bol mŕtvy,“ uvádza.
Rumunsko eviduje za posledných dvadsať rokov až 30 úmrtí v podobných okolnostiach. Odborníci preto opakovane zdôrazňujú, že medvede sa nesmú prikrmovať a turisti by mali dodržiavať prísne pravidlá bezpečnosti.