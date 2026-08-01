Premiér verí, že na konci augusta Slovalco spustí výrobu hliníka

BRATISLAVA - K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu naznačil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Znova zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalco pre Slovensko i Európu. Pripomenul zároveň, že tento týždeň Európska komisia schválila zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalco patrí. „Verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodných pecí,“ povedal premiér.
Vo videu takisto potvrdil oživenie V4 a to, že v rámci súčasného slovenského predsedníctva bude klásť dôraz na rozvíjanie tém, ktoré členov V4 spájajú. „Už po prázdninách nás čaká veľmi veľa aktivít, jednou z najbližších bude na začiatku septembra stretnutie premiérov V4 s írskym premiérom, lebo Írsko v súčasnosti predsedá Európskej únii,“ informoval premiér.