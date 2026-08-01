Slovensko čaká EXTRÉMNA nedeľa: Teploty môžu prekročiť 38 stupňov, hrozia aj búrky s krúpami

BRATISLAVA - Horúčavy budú realitou na väčšine územia Slovenska aj v nedeľu (2. 8.). Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred vysokými teplotami neplatí len pre severné okresy, kde sa však môžu vyskytnúť búrky.
Najvážnejšia situácia bude na juhu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec môže teplota vystúpiť v nedeľu popoludní, medzi 13.00 až 19.00 h, nad 38 stupňov Celzia. Pre všetky uvedené okresy platí najvyššia výstraha SHMÚ tretieho stupňa.
Vo väčšine okresov v južnej polovici Slovenska bude v nedeľu platiť výstraha pred vysokými teplotami druhého stupňa, s rizikom maximálnej teploty nad 35 stupňov Celzia. Na krajnom západe, Horehroní, Spiši i v okresoch horného Zemplína bude platiť základná výstraha. Teplota tam môže v čase od 13.00 do 19.00 h prekročiť 33 stupňov Celzia.
Severozápadné a severné Slovensko môžu zasiahnuť v priebehu druhej polovice nedele búrky. Výstraha pre okresy v regiónoch Kysuce, Orava, Turiec, Liptov, Horehronie a časť Spiša upozorňuje na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm/30 min, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 - 85 km/h a s krúpami. Meteorológovia upozorňujú na riziko zvýšenia vodných hladín i lokálnych povodní, rovnako i poškodenia majetku či vegetácie v dôsledku silného vetra a padania krúp.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.