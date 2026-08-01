Tisíce turistov čakali pod ikonickým masívom: VIDEO nekonečného radu ľudí! KRITIKA, miestni sú znepokojení

RÍM - Nápor turistov na jednu z najznámejších prírodných atrakcií talianskych Dolomitov spôsobil chaos. Pri nástupisku kyvadlových autobusov smerujúcich k Troch štítom Lavaredo sa vytvorili dlhé rady ľudí, ktoré vyvolali obavy z bezpečnostných rizík. Situácia navyše rozpútala búrlivú diskusiu o tom, či ľudia chodia do hôr ešte za prírodou, alebo už len za dokonalou fotografiou na sociálne siete.
V oblasti Tre Cime di Lavaredo sa opäť ukázalo, že ani zavedené obmedzenia vstupov nestačia na zvládnutie masového náporu turistov, informuje Corriere della Sera. Rekordný záujem turistov o túto ikonickú hrebeňovku v talianskych Dolomitov spôsobil v uplynulých dňoch nepríjemné komplikácie. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť videá zachytávajúce stovky návštevníkov čakajúcich v dlhých radoch na kyvadlové autobusy, ktoré premávajú z parkoviska v Misurine k horskej chate Rifugio Auronzo.
Za vzniknutou situáciou stálo viacero okolností. Po troch dňoch dažďa sa počasie výrazne zlepšilo a tisíce turistov využili slnečný deň na výlet do Dolomitov. K zdržaniu prispeli aj zdĺhavé procesy pri kúpe cestovných lístkov a obmedzená kapacita kyvadlových autobusov. V regióne sa už dlhšie diskutuje o tom, či by situáciu mohol vyriešiť nový lanový systém.
Hon za fotografiami?
Na záberoch sú vidieť masy ľudí tlačiace sa v radoch, aby sa dostali k jednej z najfotografovanejších prírodných atrakcií v Taliansku. Videá okamžite vyvolali vlnu kritiky na internete. Mnohí používatelia sociálnych sietí tvrdia, že turisti už nechodia do Dolomitov kvôli samotným horám, ale najmä kvôli fotografiám na Instagram či TikTok.
„Toto video dokazuje, že ľudia už nedokážu užívať samotnú cestu. V ich hlavách záleží iba na fotografii,“ napísal jeden z komentujúcich. „Každý stojí hodiny v rade len preto, aby si urobil jednu fotku a ukázal na sociálnych sieťach, aký úžasný život vedie,“ dodal ďalší.
Miestni sú znepokojení
Problém priznáva aj Nicola Bombassei z mestskej rady pre životné prostredie a územný rozvoj v Auronzo di Cadore. „Tie zábery sme videli aj my a úprimne nás znepokojili. Oproti minulému roku sme zaznamenali rekordný nápor turistov, hoci ide už o druhú sezónu s obmedzeným počtom vstupov. Snažili sme sa presadiť povinné rezervácie, aby sme predišli preplneniu, no rady pri cestách sú neakceptovateľné. Musíme nájsť spôsob, ako znížiť zhromažďovanie ľudí,“ uviedol Bombassei. Dodal, že samospráva už rokuje s Dolomiti Bus o ďalších opatreniach.
Napriek problémom sú všetky dostupné vstupy dlhodobo vypredané. „Máme neustále vypredané kapacity, čo potvrdzuje, že systém obmedzených vstupov bol správny krok. Bez neho by bol chaos ešte väčší,“ dodal Bombassei.
Prístup autom k chate Rifugio Auronzo je spoplatnený. Za osobné auto zaplatia návštevníci 40 eur, motocykel stojí 26 eur a karavan alebo obytné vozidlo 60 eur. Povolenie platí 12 hodín a je potrebné ho rezervovať online ešte pred príchodom. V cene je zahrnuté aj parkovanie pri horskej chate.
Dolomiti Bus reagoval okamžite
Dopravca Dolomiti Bus na situáciu zareagoval bezodkladne a posilnil kyvadlovú dopravu. Na trase Misurina – Rifugio Auronzo pribudla nová ranná linka od 7.30, ktorá sa má stať každodennou súčasťou prevádzky. Autobusy teraz jazdia kontinuálne od 7.30 do 20.00.
„Sledujeme turistické toky a prispôsobujeme sa potrebám územia. Nová linka zvyšuje kapacitu v najvyťaženejších časoch,“ vysvetlil Gabriele Mariani z Dolomiti Bus. Cieľom je zlepšiť udržateľnú mobilitu a zároveň chrániť jedno z najcennejších miest Dolomit, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
Tre Cime di Lavaredo
Tre Cime di Lavaredo patria medzi najznámejšie symboly talianskych Dolomitov a každoročne ich navštívi viac ako 800-tisíc turistov z celého sveta. Lokalita je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a preslávila sa aj jedinečným prírodným javom Enrosadira, pri ktorom sa skalné steny počas východu a západu slnka sfarbia do výrazných odtieňov ružovej a oranžovej.
Počas leta sem prichádzajú predovšetkým turisti, horolezci a milovníci vysokohorskej turistiky. V zime sa celé územie mení na rozsiahly lyžiarsky areál.