Koniec legendárneho priateľstva?! Tori urobila rázny krok ZA CHRBTOM kamarátky: Reakcia Jennie

LOS ANGELES - Fanúšikovia seriálu Beverly Hills, 90210 zostali v šoku. Po takmer šiestich rokoch totiž Tori Spelling nečakane oznámila odchod zo spoločného podcastu 9021OMG, ktorý vytvorila spolu so svojou dlhoročnou kamarátkou Jennie Garth. A okamžite sa začalo šepkať jediné – rozpadlo sa jedno z najslávnejších hollywoodskych priateľstiev?
Tori Spelling prekvapila fanúšikov, keď svoj odchod neoznámila priamo v podcaste, ale počas živého vysielania na Instagrame. Vysvetlila, že sa rozhodla venovať novým projektom a dokonca vyzvala fanúšikov, aby podcast podporovali aj naďalej. Jennie Garth zostáva pri mikrofóne a relácia bude pokračovať s hosťami a novým formátom.
Krátko po oznámení odchodu prišla poriadna bomba. Podľa anonymného zdroja, ktorý citoval Page Six, sa vzťahy medzi herečkami mali výrazne zhoršiť. Zdroj tvrdí, že Jennie vraj nebola Tori oporou počas náročných životných období vrátane jej zdravotných problémov a rozvodu. Dokonca zaznelo aj obvinenie, že mala Tori odsunúť na vedľajšiu koľaj v záležitostiach okolo iHeart a spoločného podcastu.
Lenže celý príbeh má aj druhú stranu. Ďalší zdroj blízky produkcii tvrdí pravý opak – medzi herečkami vraj nedošlo k žiadnej hádke a zostávajú dobrými priateľkami. Odchod z podcastu mal byť výlučne rozhodnutím Tori, ktorá sa chce naplno venovať novým pracovným príležitostiam. Samotná Jennie neskrývala, že ju rozhodnutie kamarátky mrzí. V novej epizóde podcastu priznala, že je z jej odchodu smutná, no zároveň rešpektuje, že Tori chce uprednostniť nové výzvy. Producentka Amy Sugarman tiež zdôraznila, že išlo o osobné rozhodnutie Tori a celý tím jej praje veľa šťastia.
Jennie Garth a Tori Spelling spojil seriál Beverly Hills, 90210 už začiatkom 90. rokov. Po skončení seriálu zostali v kontakte, spolu si zahrali aj v sitkome Mystery Girls a v roku 2020 rozbehli úspešný podcast 9021OMG, v ktorom spomínali na nakrúcanie kultového seriálu a odhaľovali zákulisné príbehy. Práve ich dlhoročné priateľstvo bolo jedným z hlavných dôvodov, prečo si podcast získal verných poslucháčov.
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