Čakáte peniaze od dieťaťa? Finančná správa vysvetľuje, prečo vám úrad nepovie sumu

BRATISLAVA - Informáciu o tom, či dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu seniori overiť na daňovom úrade. Jediným zdrojom týchto informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Upozornil na to vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč s tým, že v prípade záujmu odporúča rodičom komunikovať priamo s dieťaťom.
„Výška poukázanej sumy závisí od výšky zaplatenej dane dieťaťa. Finančná správa zasiela Sociálnej poisťovni zoznam rodičov na overenie splnenia zákonných podmienok, a to či rodič dovŕšil dôchodkový vek a či je poberateľom zákonom ustanoveného dôchodku,“ priblížil Kováč. Finančná správa v tejto súvislosti zase overuje, či bolo vyhlásenie podané včas, obsahuje potrebné údaje, je správne identifikovaný rodič, daňovník nemá daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, ako aj splnenie ďalších podmienok na strane daňovníka.
Údaje by si mal overiť priamo s dieťaťom
Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, Finančné riaditeľstvo SR zasiela Sociálnej poisťovni údaje o rodičoch a konkrétnu sumu podielu zaplatenej dane určenú na vyplatenie. Poisťovňa túto sumu vyplatí rodičovi rovnakým spôsobom, akým mu vypláca dôchodok, vysvetlil hovorca.
Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si podľa Kováča overiť údaje priamo s dieťaťom, ktoré mu podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča, aby sa dieťa obrátilo na call centrum FS, kde získa informácie o ďalšom postupe. „Call centrum nemôže poskytnúť seniorom konkrétne údaje o daňových záležitostiach dieťaťa, a teda ani o výške sumy podielu zaplatenej dane. Rodič totiž nie je daňovníkom a správca dane s ním vo veci asignácie dane jeho dieťaťa nemôže komunikovať, keďže by tým porušil povinnosť zachovávať daňové tajomstvo,“ dodal hovorca.