Čech (†41) sa utopil v Dunaji: Pokúšal osud opakovanými skokmi z mosta! Jeden z nich sa mu stal osudným

VIEDEŇ - Len mesiac po podobnej tragédii došlo vo Viedni k ďalšiemu smrteľnému nešťastiu. O život prišiel 41-ročný Čech, ktorý počas večerného posedenia s kolegami opakovane skákal z mosta do ramena Dunaja. Po jednom zo skokov však zmizol pod hladinou a už sa nevynoril.
K tragédii došlo v utorok večer približne o 20:50 hodine pri pešom moste Georg-Danzer-Steg, ktorý spája stanicu metra Neue Donau s Dunajským ostrovom (Donauinsel). O prípade informoval OE24. Podľa doterajších zistení prišiel 41-ročný občan Českej republiky po práci na Dunajský ostrov spolu s kolegami a priateľmi, aby sa počas horúceho večera schladili.
Alkohol a opakované skoky z mosta
Skupina pritom popíjala alkohol a viacerí z nej opakovane skákali z mosta do vody. Pri jednom zo skokov však muž pod hladinou zmizol a už sa nevynoril.
Na miesto okamžite vyrazili policajti, záchranári aj hasiči. Po tom, čo svedkovia nahlásili zmiznutie plavca, začali rozsiahlu pátraciu akciu. Potápači hasičského zboru muža vo vode lokalizovali a vytiahli na breh. Záchranári okamžite začali s resuscitáciou, no napriek ich úsiliu sa život 41-ročného muža zachrániť nepodarilo. Vyšetrovanie vodnej polície podľa prvotných informácií neodhalilo žiadne známky cudzieho zavinenia.
Druhá smrť na tom istom mieste za jediný mesiac
Ide už o druhú podobnú tragédiu na moste Georg-Danzer-Steg v krátkom čase. Koncom júna tam po skoku do vody zahynul aj 34-ročný muž. Podľa polície pred skokom rovnako pil alkohol. Po dopade do vody sa ešte pokúsil doplávať k mostnému pilieru pri stanici metra Neue Donau, no napokon sa potopil. Ani v tomto prípade vyšetrovatelia nezistili cudzie zavinenie.
Rakúska polícia po ďalšej tragédii opätovne dôrazne varuje pred skákaním z mostov do riek, jazier či iných vodných plôch. Takéto riskantné správanie môže viesť k vážnym zraneniam alebo mať fatálne následky.