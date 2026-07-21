Eskalácia násilia v Juhoafrickej republike: Viac ako 160-tisíc migrantov narýchlo opustilo krajinu pre útoky

JOHANNESBURG - Viac než 160.000 cudzincov za uplynulé dva mesiace opustilo Juhoafrickú republiku (JAR) z dôvodu zintenzívnených násilností miestnych skupín proti migrantom bez dokladov. Vyplýva to z údajov vlád krajín, do ktorých sa tieto osoby vrátili, informuje o tom agentúra AFP.
V JAR sa už niekoľko týždňov konajú protiimigračné protesty, pričom niektoré prerástli do násilností, pri ktorých prišli o život štyria migranti. Niektoré zahraničné vlády tvrdia, že počet obetí je vyšší. Ako objasňuje AFP, xenofóbne skupiny žiadali, aby migranti bez dokladov opustili krajinu do 30. júna. Občania iných afrických štátov sa začali zhromažďovať na konzulátoch a v komunitných centrách, odkiaľ sa snažili zabezpečiť si dopravu domov. Mnohí mali so sebou len to, čo dokázali uniesť, a obávali sa o svoj život.
Najviac z nich pochádzalo zo Zimbabwe a Malawi, ďalšie stovky sa vrátili do Ghany, Kene, Lesotha, Mozambiku, Nigérie či Ugandy. Vláda Zimbabwe v utorok zverejnila najnovšie údaje, podľa ktorých sa k 18. júlu vrátilo domov 108.366 občanov - väčšina sa repatriovala sama. Úrady v Malawi zase informovali, že od júna sa do krajiny vrátilo viac než 46.890 občanov, pričom vláda na ich prepravu zabezpečila 699 autobusov. Počas tejto dlhej cesty zomrelo šesť ľudí.
Útoky si vyžiadali ľudské životy
Do vlasti sa vrátilo aj takmer 2000 Mozambičanov. Niektorí prekročili hranice s pomocou vlády po tom, ako dvaja ľudia v máji zahynuli pri násilnostiach po proteste v juhoafrickom meste Mossel Bay. Išlo o prvé obete najnovšej vlny xenofóbne motivovaných násilností v JAR. Nigéria uviedla, že pri „pokračujúcich xenofóbnych protestoch a útokoch na migrantov“ prišli o život dvaja jej občania. Krajina repatriovala 1490 ľudí.
Ghana informovala o „protiimigračných protestoch spojených s pokračujúcimi xenofóbnymi útokmi“ v Kapskom Meste prišli o život dvaja jej štátni príslušníci a do vlasti sa vrátilo najmenej 926 osôb. Predstavitelia JAR tieto obvinenia odmietajú a upozorňujú na dezinformácie šíriace sa na internete. Krajina je dlhodobo útočiskom pre pracovníkov z iných afrických štátov, ktorí si vo svojej domovine nedokážu nájsť prácu.
Niektoré skupiny v JAR tvrdia, že migranti zvyšujú kriminalitu a berú pracovné miesta tamojším obyvateľom, čo zhoršuje napätie na predmestiach, ktoré zápasia s chudobou, nezamestnanosťou a slabou bezpečnosťou. Podľa analytikov sú však títo migranti považovaní za „obetných baránkov“ v súvislosti s hlbokými hospodárskymi problémami vrátane nezamestnanosti, ktorá presahuje 30 percent, či vážnymi nedostatkami pri poskytovaní základných verejných služieb.