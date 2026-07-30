Hviezdička z Oteckov prekvapuje: Sexi ružové šaty a... TÁTO rana by knokautovala aj chlapov!

ZRĆE - Bývala detskou hviezdou, no dnes je z nej atraktívna mladá žena, ktorá vie poriadne prekvapiť! Herečka Karina Qayumová, ktorú si diváci pamätajú najmä ako seriálovú Ninu z obľúbených Oteckov, si užívala párty na slávnej chorvátskej pláži Zrće. To, čo však predviedla pred boxovacím automatom, vyrazilo dych všetkým prítomným!
Karina sa vybrala na známy chorvátsky festival, kde to žije dňom aj nocou. V úzkych ružových šatách a so zapletenými vlasmi vyzerala mimoriadne sexi a žensky. Kto by si však myslel, že ide o krehkú kvetinku, bol by na omyle.
Na ulici sa totiž postavila pred boxovací automat – známy hrací stroj s koženou hruškou, na ktorom si chlapci po večeroch merajú svoje ego. Karina sa vôbec nezdráhala, napriahla sa a poslala tam takú pravačku, že okolostojacim ostal rozum stáť!
Jej úder nebol len taký priateľský šťuchanec. Po tvrdom náraze sa na displeji rozsvietilo neuveriteľné skóre 780! V tej chvíli okolo nej vypukol nefalšovaný ošiaľ. Prítomní mladíci začali výskať, tlieskať a Karina žala obrovský aplauz ako skutočná šampiónka ringu. Zdá sa, že s touto brunetkou sa naozaj neoplatí zahrávať. Predviedla totiž ranu, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani trénovaný boxer. Uf, tak toto bola poriadna šupa!
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