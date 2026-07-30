Štvrtok30. júl 2026, meniny má Libuša, zajtra Ignác

Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských hraníc: Auto zostalo na šrot, štyria mladí ľudia skončili v nemocnici

Ilustračný obrázok
(Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
ČTK

TŘINEC – Stredajšie popoludnie sa v českom Třinci premenilo na boj o ľudské životy. Osobné auto s posádkou mladých ľudí vyletelo z cesty a v obrovskej rýchlosti narazilo do stĺpa elektrického vedenia.

K nehode došlo v mestskej časti Oldřichovice na ceste tretej triedy. Len 21-ročný vodič smerujúci do centra Třinca nezvládol prejazd pravotočivou zatáčkou, strhol riadenie a vyletel mimo vozovku, kde čelne narazil do stĺpa vysokého napätia. Sila nárazu bola taká obrovská, že auto zostalo okamžite zdevastované.

Traja členovia posádky – vrátane samotného šoféra – zostali zakliesnení v útrobách plechov. Na miesto museli okamžite vyraziť všetky záchranné zložky a hasiči, ktorí museli zranených z vraku vyslobodiť pomocou špeciálnej hydraulickej techniky. Jediná 20-ročná spolujazdkyňa sa v čase príchodu záchranárov nachádzala mimo vozidla.

 
 

Najhoršie obišiel mladý šofér. Ako potvrdil hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl, utrpel devastačné a veľmi vážne poranenia hlavy, hrudníka a dolnej končatiny. Zranený mladík bol v hlbokom bezvedomí, a preto ho záchranári museli okamžite napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu a vnútrožilovo mu podávať lieky.

Z dôvodu masívneho krvácania a mnohopočetných zranení museli zdravotníci mladíkovi podať transfúziu plnej krvi priamo na mieste nehody. V kritickom stave bol následne letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Ostrave. V nemocničnej starostlivosti skončili aj ďalší cestujúci. Osemnásťročný mladík utrpel zranenia hlavy, hrudníka a ruky. Dvadsaťročný muž a rovnako stará žena vyviazli podľa záchranárov s menej vážnymi zraneniami.

Polícia na mieste dočasne obmedzila a uzavrela premávku. Zároveň nariadila u mladého vodiča odber krvi, aby sa zistilo, či pred jazdou nepožil alkohol alebo iné návykové látky. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Viac o téme: NehodaTřinec
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Regionálnu dopravu do Zlatých Moraviec zabezpečí nová taktová linka
Regionálnu dopravu do Zlatých Moraviec zabezpečí nová taktová linka
Správy
Nízky stav vodnej hladiny Dunaja v Karloveskom ramene
Nízky stav vodnej hladiny Dunaja v Karloveskom ramene
Správy
Výstava Drôtené (v)tipy ponúka pohľad na súčasné drotárske remeslo
Výstava Drôtené (v)tipy ponúka pohľad na súčasné drotárske remeslo
Cestovanie

Domáce správy

Čakáte peniaze od dieťaťa?
Čakáte peniaze od dieťaťa? Finančná správa vysvetľuje, prečo vám úrad nepovie sumu
Domáce
Úmorné teplo nebude náš
Úmorné teplo nebude náš jediný problém: Počasie si pripravilo ďalšiu ranu! TENTO jav všetko ešte zhorší
Domáce
FOTO Veľké problémy Gröhlinga po
Veľké problémy Gröhlinga po bicyklovej kampani v regióne: 30 dní sa nič nedialo a odrazu TOTO!
Domáce
MIMORIADNE PÁTRANIE Simona (28) zmizla za záhadných okolností! TOTO zachytila kamera: FOTO Kam bežala bosá?
MIMORIADNE PÁTRANIE Simona (28) zmizla za záhadných okolností! TOTO zachytila kamera: FOTO Kam bežala bosá?
Žilina

Zahraničné

FOTO Pražská zoo pripravila medveďom
Pražská zoo pripravila medveďom letné osvieženie: FOTO Na ľade sa poriadne vybláznili!
Zahraničné
El Niño naberá na
El Niño naberá na sile! Latinskej Amerike hrozí dvojitá rana, varujú odborníci
Zahraničné
FOTO Migranti z Maroka prenikli
Obrovská PANIKA na južnej hranici: Do EÚ vtrhli tisíce migrantov! Armáda je v pohotovosti
Zahraničné
Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských
Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských hraníc: Auto zostalo na šrot, štyria mladí ľudia skončili v nemocnici
Zahraničné

Prominenti

Hviezdna herečka Silvia Šuvadová
Hviezdna herečka Silvia Šuvadová zmizla z obrazoviek: Z čoho dnes žije?!
Domáci prominenti
Jennifer Lopez.
JLo, jej syn a trans dcéra na potulkách Rímom: Užíva si s nimi posledné chvíle!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Skupina SCOOTER už dorazila
SCOOTER už je na Slovensku: Prvé kroky po prílete? Luxusný hotel, ryba a Aperol! FOTO
Domáci prominenti
VIDEO Karina Qayumová
Hviezdička z Oteckov prekvapuje: Sexi ružové šaty a... TÁTO rana by knokautovala aj chlapov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Mala byť len pokusom, stala sa legendou: Toto je príbeh slávnej ovečky Dolly
Zaujímavosti
Údolie, kde Napoleon penil
Údolie, kde Napoleon penil zlosťou: V najmenšom talianskom regióne majú vyše 80 hradov
dromedar.sk
Ilustračné foto
Čo robiť, keď dieťa vracia? Odborník upozornil na častú CHYBU rodičov
Zaujímavosti
Prelom v liečbe rakoviny
Prelom v liečbe rakoviny mozgu: Štyri deti s nulovou šancou na prežitie žijú po experimentálnej terapii
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov
Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov
Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!
Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)
Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)

Šport

Slovensko – Nemecko: Online prenos z prípravného zápasu reprezentácie do 20 rokov
Slovensko – Nemecko: Online prenos z prípravného zápasu reprezentácie do 20 rokov
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Tvrdý krok ministerstva: Financovanie SFZ je dočasne pozastavené
VIDEO Tvrdý krok ministerstva: Financovanie SFZ je dočasne pozastavené
Slovensko
VIDEO Tréner HC Slovan rozburácal Tehelné pole: Tapper si získal srdcia belasého tábora
VIDEO Tréner HC Slovan rozburácal Tehelné pole: Tapper si získal srdcia belasého tábora
Liga majstrov
FOTO Po 18 rokoch na mieste, kde začínal: Slávny odchovanec Stoch hlási veľký návrat!
FOTO Po 18 rokoch na mieste, kde začínal: Slávny odchovanec Stoch hlási veľký návrat!
Slovensko

Auto-moto

FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Doprava
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Aktuality
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Pracovné prostredie
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Rady a tipy
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy

Technológie

Google rieši problém, ktorý pozná každý rodič. Aplikácie v Androide sa po novom prispôsobia veku dieťaťa
Google rieši problém, ktorý pozná každý rodič. Aplikácie v Androide sa po novom prispôsobia veku dieťaťa
Android
Nedávno to znelo ako konšpirácia. Teória mŕtveho internetu dnes ožíva, boti už vytvárajú väčšinu webovej prevádzky
Nedávno to znelo ako konšpirácia. Teória mŕtveho internetu dnes ožíva, boti už vytvárajú väčšinu webovej prevádzky
Umelá inteligencia
Americká armáda prezbrojuje legendárnu brigádu. Abramsy nahradia Strykery
Americká armáda prezbrojuje legendárnu brigádu. Abramsy nahradia Strykery
Vojenská technika
Prídeme všetci o prácu kvôli AI? Nová analýza ukazuje, ako ďaleko sme od tohto scenára
Prídeme všetci o prácu kvôli AI? Nová analýza ukazuje, ako ďaleko sme od tohto scenára
Umelá inteligencia

TN LIVE

Messi zmietol zo stola viac ako miliardu eur. Najšialenejší kontrakt v histórii športu s ním ani nepohol
Messi zmietol zo stola viac ako miliardu eur. Najšialenejší kontrakt v histórii športu s ním ani nepohol
Šport
Fotovoltika a elektrická nezávislosť domácnosti: Je to reálne?
Fotovoltika a elektrická nezávislosť domácnosti: Je to reálne?
Domáce
Ministerstvo stoplo financovanie SFZ. Dôvodom sú pochybnosti okolo mobilov
Ministerstvo stoplo financovanie SFZ. Dôvodom sú pochybnosti okolo mobilov
Šport
Bizarné pravidlo tu platí už dva roky. V tomto kraji autobus zastaví, no nastúpiť nemôžete
Bizarné pravidlo tu platí už dva roky. V tomto kraji autobus zastaví, no nastúpiť nemôžete
Domáce

Bývanie

Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!

Pre kutilov

Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj muž mal pri sexe čoraz čudnejšiu požiadavku: Nevedela som sa cez to preniesť, stalo sa vám niečo podobné?
Sex
Môj muž mal pri sexe čoraz čudnejšiu požiadavku: Nevedela som sa cez to preniesť, stalo sa vám niečo podobné?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Úmorné teplo nebude náš
Domáce
Úmorné teplo nebude náš jediný problém: Počasie si pripravilo ďalšiu ranu! TENTO jav všetko ešte zhorší
Migranti z Maroka prenikli
Zahraničné
Obrovská PANIKA na južnej hranici: Do EÚ vtrhli tisíce migrantov! Armáda je v pohotovosti
Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských
Zahraničné
Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských hraníc: Auto zostalo na šrot, štyria mladí ľudia skončili v nemocnici
Čech (†41) sa utopil
Zahraničné
Čech (†41) sa utopil v Dunaji: Pokúšal osud opakovanými skokmi z mosta! Jeden z nich sa mu stal osudným

Ďalšie zo Zoznamu