Hrôzostrašná nehoda neďaleko slovenských hraníc: Auto zostalo na šrot, štyria mladí ľudia skončili v nemocnici

TŘINEC – Stredajšie popoludnie sa v českom Třinci premenilo na boj o ľudské životy. Osobné auto s posádkou mladých ľudí vyletelo z cesty a v obrovskej rýchlosti narazilo do stĺpa elektrického vedenia.
K nehode došlo v mestskej časti Oldřichovice na ceste tretej triedy. Len 21-ročný vodič smerujúci do centra Třinca nezvládol prejazd pravotočivou zatáčkou, strhol riadenie a vyletel mimo vozovku, kde čelne narazil do stĺpa vysokého napätia. Sila nárazu bola taká obrovská, že auto zostalo okamžite zdevastované.
Traja členovia posádky – vrátane samotného šoféra – zostali zakliesnení v útrobách plechov. Na miesto museli okamžite vyraziť všetky záchranné zložky a hasiči, ktorí museli zranených z vraku vyslobodiť pomocou špeciálnej hydraulickej techniky. Jediná 20-ročná spolujazdkyňa sa v čase príchodu záchranárov nachádzala mimo vozidla.
Najhoršie obišiel mladý šofér. Ako potvrdil hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl, utrpel devastačné a veľmi vážne poranenia hlavy, hrudníka a dolnej končatiny. Zranený mladík bol v hlbokom bezvedomí, a preto ho záchranári museli okamžite napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu a vnútrožilovo mu podávať lieky.
Z dôvodu masívneho krvácania a mnohopočetných zranení museli zdravotníci mladíkovi podať transfúziu plnej krvi priamo na mieste nehody. V kritickom stave bol následne letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Ostrave. V nemocničnej starostlivosti skončili aj ďalší cestujúci. Osemnásťročný mladík utrpel zranenia hlavy, hrudníka a ruky. Dvadsaťročný muž a rovnako stará žena vyviazli podľa záchranárov s menej vážnymi zraneniami.
Polícia na mieste dočasne obmedzila a uzavrela premávku. Zároveň nariadila u mladého vodiča odber krvi, aby sa zistilo, či pred jazdou nepožil alkohol alebo iné návykové látky. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.