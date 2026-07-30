Rusko vyviezlo zo stavebnej haly najnovšiu jadrovú útočnú ponorku Ulianovsk

MOSKVA - Ruská lodenica Sevmaš v meste Severodvinsk pri Bielom mori počas slávnostného ceremoniálu vyviezla z montážnej haly najnovšiu viacúčelovú ponorku s jadrovým pohonom Ulianovsk. Píše o tom webu Defence Blog.
Na ceremónii sa zúčastnil veliteľ ruského vojenského námorníctva Alexandr Moisejev a potvrdil, že ponorka sa po dokončení pripojí k ruskej Severnej flotile. Po základnej fáze výstavby ju teraz očakávajú dokončovacie práce, testovanie pri móle, plavebné a štátne skúšky a oficiálne odovzdanie ruskému námorníctvu.
Presun ponorky, niekedy nazývaný vyplavovanie alebo dokončenie sklzu v závislosti od konkrétneho procesu v lodenici, znamená, že trup a hlavné vnútorné systémy sú dokončené. Počas následnej fázy výstavby a námorných skúšok sa budú testovať pohon, navigácia, zbraňové systémy a schopnosť hlbokého potápania v reálnych oceánskych podmienkach.
V úmysle nahradiť starnúcu flotilu útočných ponoriek
Ruská trieda Jaseň-M (Projekt 885M) sú útočné ponorky s jadrovým pohonom, ktoré môžu niesť pozemné útočné strely Kalibr, protilodné strely Oniks a pravdepodobne aj hypersonické strely Cirkon (Zirkon). Podľa vyhlásenia lodenice už v ruskom námorníctve slúžia okrem základnej ponorky triedy Jaseň (Severodvinsk) ponorky modernizovanej triedy (Kazaň, Novosibirsk, Krasnojarsk a Archangeľsk), ponorka Perm podstupuje testovanie a dve ponorky Voronež a Vladivostok sú vo výstavbe.
V Sevmaši položili 17. júna 2026 kýl pre deviatu ponorku modernizovanej triedy Jaseň-M s názvom Murmansk, uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva obrany. Ruskí predstavitelia verejne vyhlásili, že majú v úmysle nahradiť starnúcu flotilu útočných ponoriek zo sovietskej éry (triedy Oscar II, Akula a Sierra II) triedou Jaseň-M. Cieľom je do roku 2035 celková flotila približne 10 až 12 ponoriek tejto triedy.
Jednotkové náklady na výstavbu ponorky tejto triedy sa odhadujú od 700 miliónov až po viac ako 1,5 miliardy dolárov v závislosti od konkrétnej lode a obdobia jej výstavby, uvádza web Army Recognition.