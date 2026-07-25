Šokujúci argument 27-ročného migranta: Znásilnil 14-ročné dievča a odmieta deportáciu, vraj je bisexuál!

LONDÝN - Prípad egyptského migranta odsúdeného za znásilnenie 14-ročného dievčaťa opäť rozvíril diskusiu o britskom azylovom systéme. Muž sa šokujúcim spôsobom snaží zabrániť svojmu vyhosteniu z Veľkej Británie tvrdením, že je bisexuál a po návrate do Egypta by mu hrozilo prenasledovanie.
27-ročný Karam Majdi údajne klamal, keď tvrdil, že v roku 2016 prišiel do Spojeného kráľovstva malou loďou – vraj je dieťa bez sprievodu a bojuje v Sýrii. Ministerstvo vnútra tejto verzii podľa denníka The Sun neuverilo a po jazykovej analýze usúdili, že klame.
Mrazivé stretnutie, po ktorom sa mladej školáčke navždy zmenil život
Všetko sa zmenilo už o rok, kedy sa cez zoznamku sa stretol so 14-ročnou školáčkou. Tú tpotom znásilnil. Za tento útok ho súd odsúdil na 7 rokov väzenia. Maloletá obeť podľa sudcu utrpela rozsiahle podliatiny na nohách a stehnách. Po odpykaní polovice z tohto trestu má byť deportovaný späť.
Bizarná obhajoba
Mladý muž sa voči rozsudku odvolal a v tom najnovšom prišiel s netradičným vysvetlením, prečo vraj nemôže byť vyhostený. Majdi uviedol, že je vraj bisexuál a po návrate do Egypta by mu pre jeho neprijateľnú orientáciu hrozilo prenasledovanie. Nepochodil a ani ministerstvo vnútra v Británii jeho tvrdenie neberie do úvahy.
"Od roku 2021 tvrdí, že je bisexuál. Je to zastierací manéver pre žiadosť o azyl," povedal súdu zástupca ministerstva George Mavrantonis. Na predchádzajúcich výsluchoch muž vraj hovoril iba o vzťahoch so ženami. Žiadne dôkazy dovtedy nehovorili o partnerských vzťahoch s akýmikoľvek mužmi.
Tribunál sa zhodol na tom, že Majdi je vysokým rizikom pre maloletých. Obhajobu spustil prekvapujúco sám a v angličtine. Povedal, že mal v minulosti vzťahy s dvoma mužmi, no dôkazy podľa vlastných slov stratil spolu so SIM kartou zo svojho mobilného telefónu. "Odkedy sme sa rozišli, nerozprávame sa. Nemám čo viac povedať, pretože spolu nie sme v kontakte," povedal pred súdom.
Nejde len o znásilnenie
Zďaleka však nešlo len o znásilnenie. Muž sa mal dopustiť držby kokaínu, malého množstva trávy či šoférovania bez vodičského oprávnenia. Jeho aktivitu na internete súd vyhodnotil ako "mimoriadne alarmujúcu". Súd o jeho budúcnosti rozhodne v priebehu nasledujúceho mesiaca a Majdi zároveň zostáva navždy zapísaný v registri sexuálnych delikventov.