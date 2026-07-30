SCOOTER už je na Slovensku: Prvé kroky po prílete? Luxusný hotel, ryba a Aperol! FOTO

PIEŠŤANY - Legendárna nemecká skupina SCOOTER už dorazila na Slovensko. Hoci ich večer čaká jedno z najočakávanejších vystúpení na BIG SUMMER FEST-e na Zelenej Vode, po prílete nezamierili na pódium. Ich prvé kroky viedli do luxusného hotela Thermia Palace v Piešťanoch, kde si dopriali skvelý obed.
Hudobníci si po prílete vybrali na oddych ikonický piešťanský hotel Thermia Palace, ktorý patrí medzi najprestížnejšie na Slovensku. Na hotelovej terase ich zachytili počas pokojného obeda, keď si v spoločnosti členov svojho tímu vychutnávali chvíle pred večerným koncertom.
Na stole nechýbala ryba s pečenými zemiakmi a obľúbený letný drink Aperol Spritz. Po náročnom cestovaní si dopriali pokoj, prešli si jedálny lístok a načerpávali energiu pred večerom, keď sa postavia pred tisíce fanúšikov.
SCOOTER pritom na Slovensko neprišiel obyčajným spôsobom. Ako sme už informovali, legendárna kapela dorazila súkromným lietadlom a počas celého pobytu sa o jej pohodlie stará približne 50-členný realizačný tím.
Po obede sa už hudobníci presunú do festivalového areálu na Zelenej Vode, kde vrcholia posledné prípravy na ich veľkolepú šou. Organizátori sľubujú jednu z najvýpravnejších produkcií tohto leta – chýbať nebude masívna pyrotechnika, špičkové svetelné efekty ani premiéra najnovších basových reproduktorov L-Acoustics na Slovensku.
Večer tak fanúšikov čaká poriadna dávka energie. Z pódia zaznejú nesmrteľné hity ako Hyper Hyper, How Much Is the Fish?, Maria (I Like It Loud) či Nessaja, ktoré už celé desaťročia roztancovávajú publikum po celom svete.
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