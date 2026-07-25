BIZÁR na košickom letisku: Muž (50) preskakoval plot, jedol uprostred zatvoreného podniku a pospal si v lietadle!

KOŠICE - Na letisku v Košiciach došlo v noci zo stredy na štvrtok k mimoriadne vážnemu bezpečnostnému incidentu. Približne 50-ročný muž sa dostal cez oplotenie do prísne stráženej zóny, vošiel do odstaveného lietadla spoločnosti Austrian Airlines a usadil sa v prvom rade, kde zaspal. Objavila ho až posádka pripravujúca ranný let do Viedne.
Ako informoval Denník N s odvolaním sa na zdroje z prostredia letiska a zamestnancov oboznámených s kamerovými záznamami, muž sa najskôr po jednej hodine ráno pohyboval vo verejnej časti terminálu.
Išiel sa najesť do zatvorených prevádzok
Mal vojsť aj do zatvorených prevádzok, pripraviť si kávu a niečo zjesť. Následne sa rozprával so zamestnankyňou letiska a zaujímal sa o letecké spojenia z Košíc.
Keď z terminálu odišiel, personál sa podľa denníka domnieval, že opustil areál. Opak bol však pravdou. Muž zamieril k vzdialenejšej časti letiskového oplotenia, ktoré prekonal, a následne sa takmer hodinu pohyboval po letiskovej ploche bez toho, aby ho niekto zastavil.
Našiel ho až kapitán, "Už letíme?" spýtal sa ho ospalý muž
Na stojisku sa v tom čase nachádzalo lietadlo Austrian Airlines, ktoré po prílete z Viedne čakalo na ranný spiatočný let. Pri stroji zostali pristavené schody a dvere lietadla neboli uzamknuté. Muž tak bez problémov vošiel na palubu, sadol si do prvého radu sedadiel a zaspal.
Nečakané prekvapenie čakalo posádku krátko pred plánovaným odletom o 5:25 hodine. Kapitán spolu s ostatnými členmi posádky našli spiaceho muža priamo v kabíne cestujúcich. Podľa informácií denníka sa ho po prebudení opýtal: "Už letíme?“
Na miesto okamžite privolali bezpečnostné zložky, ktoré muža zaistili a odovzdali policajnej hliadke. Pri sebe nemal žiadne doklady totožnosti. Letisko uviedlo, že počas zásahu javil známky psychického rozrušenia.
Muž sa voľne pohyboval po lietadle, kapitán si vyžiadal kontrolu prístrojov
Keďže sa neoprávnená osoba mohla voľne pohybovať po palube lietadla, kapitán požiadal o mimoriadnu bezpečnostnú kontrolu stroja. Na miesto prišiel pyrotechnik, policajný psovod aj služobný pes vycvičený na vyhľadávanie výbušnín.
"Na základe požiadavky kapitána lietadla bola vykonaná pyrotechnická prehliadka lietadla pyrotechnikom, psovodom a služobným psom na vyhľadávanie výbušnín," uviedlo Prezídium Policajného zboru. Kontrola prítomnosť výbušnín nepotvrdila, lietadlo tak mohlo napokon odletieť. Pravidelná linka do Viedne však nabrala približne dvojhodinové meškanie.
Letisko po incidente sprísňuje zabezpečenie
Hovorca Letiska Košice Juraj Tóth potvrdil, že neoprávnená osoba slovenskej národnosti narušila vyhradený bezpečnostný priestor letiska. "Okamžite po incidente boli vykonané všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Zároveň boli do odvolania prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia," uviedol.
Zatiaľ však nie je jasné, ako sa mužovi podarilo prekonať oplotenie, pohybovať sa dlhší čas po stráženej letiskovej ploche a bez povšimnutia vstúpiť až do lietadla. Okolnosti incidentu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.