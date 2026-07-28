Posledná rozlúčka so senátorom Grahamom: Trump vyzdvihol jeho výnimočnú úlohu v politike USA

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vystúpil so smútočným príhovorom v Národnej katedrále vo Washingtone, kde sa konal spomienkový obrad v rámci pohrebu zosnulého amerického senátora Lindseyho Grahama. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že na senátora bude spomínať ako na človeka, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou americkej politiky na najvyššej úrovni. Píše o tom agentúra AP.
„Viac ako 30 rokov sa v tomto hlavnom meste nestalo nič dôležité, o čom by Lindsey Graham nevedel. Nikde na svete sa nestalo nič významné, na čo by Lindsey Graham nemal svoj názor,“ povedal Trump. „A žiadny návrh zákona sa nestal zákonom v tej najvýnimočnejšej ére republikánov v dejinách ľudstva bez toho, aby k tomu mal čo povedať Lindsey Graham,“ zdôraznil. Senátor podľa neho odišiel na „vrchole svojej kariéry a v najlepšej forme“.
Starý spor
Trump si však zaspomínal, že na začiatku svojej politickej kariéry spolu dobre nevychádzali. Obaja sa totiž uchádzali o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách v roku 2016. Graham vtedy označil Trumpa za „blázna“, ktorý nie je vhodný na túto funkciu.
Vtipná spomienka
„V roku 2016 povedal Lindsey niečo dosť nepríjemné počas svojej cesty k tomu, aby sa stal ďalším prezidentom Spojených štátov,“ spomenul Trump počas príhovoru. „Tak som samozrejme urobil niečo, čo som nemal. Zverejnil som jeho osobné mobilné číslo pred miliónmi ľudí, ktorí to práve v ten deň sledovali. A to číslo si pamätám. Bolo to 202-228-0292 – ak to chce niekto skúsiť,“ zavtipkoval Trump.
Utorok bol prvým dňom smútočných ceremónií. Telesné pozostatky senátora najskôr s vojenskými poctami prepravili do Rotundy Kapitolu USA vo Washingtone. Následne sa v Národnej katedrále uskutočnil hlavný spomienkový obrad. Okrem Trumpa boli prítomní aj vysokopostavení členovia jeho administratívy vrátane viceprezidenta J. D. Vancea. Zúčastnili sa aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Telo senátora v stredu prevezú do jeho rodnej Južnej Karolíny, kde ho pochovajú na cintoríne Mount Zion v meste Central.
Grahamov odkaz
Graham zomrel 11. júla v dôsledku prasknutia aorty spôsobeného kardiovaskulárnym ochorením. Patril medzi najbližších spojencov prezidenta Trumpa v Senáte. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore. Patril medzi hlasných podporovateľov Izraela a vojny proti Iránu. Podporoval tiež Ukrajinu a od začiatku ruskej invázie ju navštívil najmenej desaťkrát. Senátori sa v deň jeho pohrebu dohodli na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko, ktorý pomenovali po Grahamovi.