Plamene v kľúčovom prístave v Egypte: Dve lode na spracovanie plynu zasiahol útok dronu

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KÁHIRA - Dve lode používané na spracovanie a skladovanie plynu začali v stredu horieť v egyptskom prístave Damietta, oznámilo tamojšie ministerstvo ropy a nerastných zdrojov. Jednu z nich údajne zasiahol neznámy dron, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
„Situácia bola okamžite riešená v súlade s núdzovým plánom a plánom rýchlej reakcie,“ uviedol rezort. Zasiahnutou loďou bol podľa agentúry Reuters tanker na skladovanie plynu Energos Winter a požiar sa rozšíril aj na ďalšie plavidlo Gaslog Salem. Dva bezpečnostné zdroje pre Reuters uviedli, že šlo o dronový útok. Po incidente neboli hlásené úmrtia ani poranenia.