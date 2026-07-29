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Dráma na Dunaji: Loď narazila na plytčinu, pasažieri nemali dostatok vody a plavidlá sa k nim nemohli dostať

Na Dunaji uviazla loď.
Na Dunaji uviazla loď. (Zdroj: Bulharská polícia)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

VIDIN – Na hraniciach Bulharska a Rumunska uviazla na plytčine výletná loď plaviaca sa pod švajčiarskou vlajkou. Na palube bolo 186 cestujúcich a 52 členov posádky. Po tom, ako ľuďom začala dochádzať pitná voda aj zásoby, bulharské úrady rozhodli o ich evakuácii.

Loď uviazla na plytčine

Výletná loď Viking Ullur uviazla v utorok na Dunaji pri rumunskej obci Salcia neďaleko bulharského mesta Vidin. Plavidlo vyplávalo v pondelok večer z rumunského mesta Drobeta-Turnu Severin a smerovalo do Bulharska, no cestu mu prekazila mimoriadne nízka hladina rieky. Bulharská tlačová agentúra BTA s odvolaním sa na rumunské úrady uviedla, že loď zostala stáť na riečnom kilometri 817 po tom, ako narazila na plytčinu.

Rumunské úrady pôvodne upozornili, že vzhľadom na nízky stav vody sú šance na rýchle uvoľnenie plavidla minimálne. Situáciu navyše komplikovala znížená viditeľnosť, ktorá podľa bulharského ministerstva vnútra prispela k nehode.

Cestujúcim došla voda aj jedlo

Na palube sa nachádzalo 186 cestujúcich z krajín Európskej únie a 52 členov posádky. Loď mala zásoby doplniť až po priplávaní do Vidinu, kam sa však nedostala. Cestujúcim preto postupne začala dochádzať pitná voda aj potraviny.

Lodný agent zabezpečil francúzsku loď Vivaldi, ktorá mala turistov prevziať, no pre plytkú vodu sa nedokázala k uviaznutému plavidlu priblížiť. Bulharské úrady preto rozhodli o evakuácii pomocou člna pohraničnej polície z lodnej základne vo Vidine.

Evakuáciu už dokončili

Bulharská pohraničná polícia pôvodne informovala, že evakuácia potrvá až do stredy. Podľa najnovších informácií agentúry BTA sa však zásah podarilo dokončiť už v utorok večer a všetkých 186 cestujúcich bezpečne previezli z uviaznutej lode. Následne pokračoval prevoz ich batožiny.

Nie je zatiaľ jasné, kedy sa podarí vyslobodiť samotnú loď ani čo bude s 52 členmi posádky. Bulharská pohraničná polícia pripustila, že plavidlo môže zostať na plytčine dlhší čas, keďže jeho uvoľnenie bude závisieť od zlepšenia plavebných podmienok a zvýšenia hladiny Dunaja.

Sucho spôsobuje problémy na celej rieke

Nejde o ojedinelý prípad. Mimoriadne nízka hladina Dunaja v posledných týždňoch výrazne komplikuje riečnu dopravu vo viacerých krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Agentúra Reuters už skôr informovala, že pretrvávajúce sucho a rekordne nízky prietok rieky spôsobujú meškania nákladnej aj osobnej lodnej dopravy a na viacerých úsekoch zostali plavidlá uviaznuté na plytčinách.

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