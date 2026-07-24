Piatok24. júl 2026, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

MIMORIADNE Dráma na Dunaji: Výletná loď narazila do plavebnej komory! Hlásia zranených

Po nehode lodi na Dunaji hlásia zranených.
Po nehode lodi na Dunaji hlásia zranených. (Zdroj: Feuerwehr)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

VIEDEŇ – Dramatické chvíle zažili nadránom cestujúci na riečnej výletnej lodi plaviacej sa po Dunaji. Plavidlo s približne 200 ľuďmi na palube prudko narazilo do nábrežného múra a následne aj do brány plavebnej komory Freudenau. Štrnásť cestujúcich utrpelo zranenia, šiestich previezli do nemocnice.

Náraz vyhodil cestujúcich z rovnováhy

Nehoda sa stala v piatok približne o štvrtej hodine ráno, keď výletná loď MS Anna Katharina priplávala proti prúdu k plavebnej komore Freudenau na juhovýchode Viedne.

Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung plavidlo najskôr v plnej sile narazilo do nábrežného múra a potom aj do jednej z brán komory. Silné otrasy zhodili viacerých cestujúcich na zem. Väčšinu ľudí na palube údajne tvorili občania Rakúska a Nemecka.

Štrnásť cestujúcich sa sťažovalo najmä na bolesti chrbta, hrudníka a krku. Hovorca viedenských záchranárov Daniel Melcher uviedol, že všetci utrpeli len ľahšie zranenia.

„Neboli tam žiadni ťažko zranení a nikto nebol v kritickom stave,“ povedal Melcher. Šiestich pacientov však preventívne previezli na ďalšie vyšetrenia do nemocnice.

Hasiči hľadali ľudí vo vode

Na miesto vyrazili hasiči, polícia aj viedenská profesionálna záchranná služba vrátane jej špeciálnej zásahovej skupiny. Hasiči najskôr preverovali, či po náraze niekto nespadol cez palubu do Dunaja.

Nikto sa však vo vode nenachádzal. Záchranári zároveň kontrolovali trup lode, pretože silná zrážka mohla vytvoriť otvory, cez ktoré by do plavidla začala prenikať voda. Ani toto podozrenie sa nepotvrdilo a loď zostala nad hladinou.

Der Standard uviedol, že poškodenie prednej časti plavidla bolo napriek tomu značné. Viedenskí hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a na miesto vyslali približne 60 príslušníkov s 18 vozidlami.

Keďže paluba lode sa nachádzala niekoľko metrov pod úrovňou nábrežia, päť ľudí dostali na breh pomocou automobilového rebríka a ďalších dvoch odviezli hasičským člnom. Ostatní cestujúci mohli prestúpiť na ďalšie plavidlo. Zásah sa skončil približne o pol siedmej ráno.

Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Okolnosti, za akých loď narazila do múra a brány plavebnej komory, vyšetrujú rakúske úrady.

Na rovnakom mieste zahynuli slovenskí námorníci

Najnovšia nehoda sa obišla bez vážnych následkov, v rakúskych médiách však oživila spomienky na jednu z najtragickejších lodných katastrof na rakúskom úseku Dunaja.

Dňa 22. októbra 1996 sa pri vtedy ešte nedostavanom vodnom diele Freudenau potopilo slovenské tlačné plavidlo Ďumbier. Dunaj mal v tom čase vysoký prietok a silný prúd znemožnil lodi bezpečne trafiť vstup do plavebnej komory.

Plavidlo bolo zatlačené smerom k rozostavanej hate, kde ho sila vody vážne poškodila a potopila. Z deviatich členov posádky tragédiu prežil iba jeden človek, ktorého zachránili s vážnymi zraneniami. Osem slovenských námorníkov zahynulo.

Vrak lode zostal pod hladinou niekoľko mesiacov a jeho náročné vyzdvihnutie sa podarilo dokončiť až neskôr. Rakúske médiá označovali nešťastie Ďumbiera za najhoršiu nehodu na Dunaji v krajine za niekoľko desaťročí.

O príčinách tragédie sa následne viedol aj súdny spor. Slovenská plavba a prístavy spolu s poisťovňou tvrdili, že lodi nemal byť pre vysokú rýchlosť prúdu povolený pokus o vplávanie do komory.

Na vodnom diele Freudenau dnes obete katastrofy pripomína dvojjazyčná pamätná tabuľa.

Viac o téme: ZáchranaVýletná loďNárazZraneníDunajViedeň
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Somálski piráti zadržali unesenú
Somálski piráti zadržali unesenú loď: Na palube je 20 členov posádky vrátane Nemcov a Filipíncov
Zahraničné
Konflikt v Jemene neutícha
Húsíovia vysielajú rádiové varovania lodiam po vyhlásení blokády Saudskej Arábie
Zahraničné
Provokácia pri britskom pobreží:
Provokácia pri britskom pobreží: Ruská loď strieľala ostrými v deň nástupu nového premiéra
Zahraničné
Nízka hladina obmedzila plavbu
Nízka hladina obmedzila plavbu na Dunaji: Niektoré lode musia čakať na kotviskách
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

To je sila! Neuveríte, s kým si divák pomýlil Ondra Kandráča: Vidíte tam podobu s týmto politikom?
To je sila! Neuveríte, s kým si divák pomýlil Ondra Kandráča: Vidíte tam podobu s týmto politikom?
Prominenti
V Galérii nadácie Slovak Press Photo otvorili skupinovú výstavu Bod zlomu
V Galérii nadácie Slovak Press Photo otvorili skupinovú výstavu Bod zlomu
Správy
Najväčšia zbierka pevných telefónov na Holíčškom zámku
Najväčšia zbierka pevných telefónov na Holíčškom zámku
Správy

Domáce správy

FOTO Krádež na železničnej stanici
Krádež na železničnej stanici v Nových Zámkoch! Zlodej obral ženu o peniaze: Polícia ho rýchlo dolapila
Domáce
Šaško hlási návrat miliónov
Šaško hlási návrat miliónov do zdravotníctva: Tvrdí, že rezort získal späť vyše 40 miliónov a kritizuje predchodcov
Domáce
POSUN v prípade zrazeného
POSUN v prípade zrazeného cyklistu (†51) pri Čunove: Padlo OBVINENIE, šoféroval 15-ročný chlapec z Írska!
Domáce
Tragédia pri Čunove: Cyklista zomrel po zrážke, írsky mladík ušiel a čelí obvineniu
Tragédia pri Čunove: Cyklista zomrel po zrážke, írsky mladík ušiel a čelí obvineniu
Bratislava

Zahraničné

Po nehode lodi na
MIMORIADNE Dráma na Dunaji: Výletná loď narazila do plavebnej komory! Hlásia zranených
Zahraničné
Kaja Kallasová
Kaja Kallasová spochybnila dôvody USA na uvalenie ciel na tovar EÚ, žiada vysvetlenie
Zahraničné
Aktualizujeme MIMORIADNE Rakúsko zasiahlo silné
MIMORIADNE Rakúsko zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy bolo cítiť aj na SLOVENSKU!
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúce odhalenie denníka: Trump sa chystá napadnúť ďalšiu krajinu!
Zahraničné

Prominenti

Ondrej Kandráč
To je sila! Neuveríte, s kým si divák pomýlil Ondreja Kandráča: Vidíte podobu s týmto politikom?
Domáci prominenti
Robbie Williams po faux
Robbie Williams po faux pas na majstrovstvách: Zdrogovaný?! Spevák posiela odkaz
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Smutná správa z STVR: Zomrela legenda rozhlasu! Oplakáva ho aj tento moderátor
Domáci prominenti
Maura Higgins v Cannes
Viac odhalená ako zahalená: Maura Higgins v hriešne drahej bielizni ukázala VŠETKO!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Veľké prekvapenie archeológov: Deti
Veľké prekvapenie archeológov: Deti pochované s dospelými neboli ich príbuzní, objav mení pohľad na stredoveké pohreby
Zaujímavosti
Prevratný objav vedcov v
Prevratný objav vedcov v boji s rakovinou: Nádorové bunky prinútili zničiť samy seba!
Zaujímavosti
Toľko núl ste snáď
Toľko núl ste snáď ešte nevideli: Najznámejší vyhľadávač musí cvakať neuveriteľnú POKUTU
Zaujímavosti
Vedci skúmali storočných ľudí.
Vedci skúmali storočných ľudí. Jedna vlastnosť sa u nich objavovala mimoriadne často
vysetrenie.sk

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie, o čo vlastne ide
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!
Konflikt sa opäť vyostruje a ropa raketovo rastie: Trump hrozí Iránu, Brent prelomil 100 dolárov!
Konflikt sa opäť vyostruje a ropa raketovo rastie: Trump hrozí Iránu, Brent prelomil 100 dolárov!

Šport

Posledná opona ešte nepadá: Kráľ Messi neopúšťa javisko, ex-spoluhráč nevidí dôvod na koniec
Posledná opona ešte nepadá: Kráľ Messi neopúšťa javisko, ex-spoluhráč nevidí dôvod na koniec
Reprezentácia
Grandiózne finále sprevádza strach o Pogačara: Jeho tímom sa šíri choroba, pokus o upokojenie nevyšiel
Grandiózne finále sprevádza strach o Pogačara: Jeho tímom sa šíri choroba, pokus o upokojenie nevyšiel
Tour de France
Český klub s duom Slovákov šokoval veľkého domáceho favorita, Borbély doviedol Ferencváros k výhre
Český klub s duom Slovákov šokoval veľkého domáceho favorita, Borbély doviedol Ferencváros k výhre
Európska liga
Rozhodnutie, na ktoré čakal každý fanúšik: Luka Modrič spečatil svoju futbalovú budúcnosť
Rozhodnutie, na ktoré čakal každý fanúšik: Luka Modrič spečatil svoju futbalovú budúcnosť
Serie A

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
O práci s humorom
Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Rady a tipy

Technológie

Solárne búrky môžu byť oveľa, oveľa nebezpečnejšie: Ukázalo sa, že horný strop ničivých dopadov pre ne neexistuje
Solárne búrky môžu byť oveľa, oveľa nebezpečnejšie: Ukázalo sa, že horný strop ničivých dopadov pre ne neexistuje
Veda a výskum
EÚ klepla Googlu po prstoch. Gigant dostal astronomickú pokutu, podľa Bruselu krivil trh
EÚ klepla Googlu po prstoch. Gigant dostal astronomickú pokutu, podľa Bruselu krivil trh
Správy
Boli sme pri tom: NATO v Lešti ukázalo budúcnosť vojny. FPV drony, kamikadze dielňa aj „lietajúci nákladiak“
Boli sme pri tom: NATO v Lešti ukázalo budúcnosť vojny. FPV drony, kamikadze dielňa aj „lietajúci nákladiak“
Drony a autonómne systémy
Asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov, nebol obyčajným vesmírnym kameňom. Patril k mimoriadne vzácnemu typu
Asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov, nebol obyčajným vesmírnym kameňom. Patril k mimoriadne vzácnemu typu
Správy

TN LIVE

Po hádke s manželkou odišiel a živý sa už nevrátil. Syn legendárneho hokejistu opísal osudný večer
Po hádke s manželkou odišiel a živý sa už nevrátil. Syn legendárneho hokejistu opísal osudný večer
Šport
Pozor na nový podvod. Falošní kontrolóri PN pýtajú od ľudí peniaze
Pozor na nový podvod. Falošní kontrolóri PN pýtajú od ľudí peniaze
Domáce
Poľsko chce vyrábať rakety pre systémy Patriot spolu s USA a Ukrajinou. Vyriešilo by to jednu z obáv Washingtonu
Poľsko chce vyrábať rakety pre systémy Patriot spolu s USA a Ukrajinou. Vyriešilo by to jednu z obáv Washingtonu
Zahraničné
Kallasová spochybnila dôvody USA na uvalenie nových ciel: Nemôžete toto povedať o Európskej únii
Kallasová spochybnila dôvody USA na uvalenie nových ciel: Nemôžete toto povedať o Európskej únii
Ekonomika

Bývanie

Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba

Pre kutilov

3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Anna Kurnikovová si prísne stráži súkromie rodiny: Teraz zverejnila rozkošnú fotografiu detí
Zahraničné celebrity
Anna Kurnikovová si prísne stráži súkromie rodiny: Teraz zverejnila rozkošnú fotografiu detí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Po nehode lodi na
Zahraničné
MIMORIADNE Dráma na Dunaji: Výletná loď narazila do plavebnej komory! Hlásia zranených
POSUN v prípade zrazeného
Domáce
POSUN v prípade zrazeného cyklistu (†51) pri Čunove: Padlo OBVINENIE, šoféroval 15-ročný chlapec z Írska!
MIMORIADNE Rakúsko zasiahlo silné
Zahraničné
MIMORIADNE Rakúsko zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy bolo cítiť aj na SLOVENSKU!
Ďalší úder bankomatovej MAFIE:
Domáce
Ďalší úder bankomatovej MAFIE: Ľudia sa v ŠOKU zobudili na MOHUTNÝ výbuch!

Ďalšie zo Zoznamu