MIMORIADNE Dráma na Dunaji: Výletná loď narazila do plavebnej komory! Hlásia zranených

VIEDEŇ – Dramatické chvíle zažili nadránom cestujúci na riečnej výletnej lodi plaviacej sa po Dunaji. Plavidlo s približne 200 ľuďmi na palube prudko narazilo do nábrežného múra a následne aj do brány plavebnej komory Freudenau. Štrnásť cestujúcich utrpelo zranenia, šiestich previezli do nemocnice.
Náraz vyhodil cestujúcich z rovnováhy
Nehoda sa stala v piatok približne o štvrtej hodine ráno, keď výletná loď MS Anna Katharina priplávala proti prúdu k plavebnej komore Freudenau na juhovýchode Viedne.
Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung plavidlo najskôr v plnej sile narazilo do nábrežného múra a potom aj do jednej z brán komory. Silné otrasy zhodili viacerých cestujúcich na zem. Väčšinu ľudí na palube údajne tvorili občania Rakúska a Nemecka.
Štrnásť cestujúcich sa sťažovalo najmä na bolesti chrbta, hrudníka a krku. Hovorca viedenských záchranárov Daniel Melcher uviedol, že všetci utrpeli len ľahšie zranenia.
„Neboli tam žiadni ťažko zranení a nikto nebol v kritickom stave,“ povedal Melcher. Šiestich pacientov však preventívne previezli na ďalšie vyšetrenia do nemocnice.
Hasiči hľadali ľudí vo vode
Na miesto vyrazili hasiči, polícia aj viedenská profesionálna záchranná služba vrátane jej špeciálnej zásahovej skupiny. Hasiči najskôr preverovali, či po náraze niekto nespadol cez palubu do Dunaja.
Nikto sa však vo vode nenachádzal. Záchranári zároveň kontrolovali trup lode, pretože silná zrážka mohla vytvoriť otvory, cez ktoré by do plavidla začala prenikať voda. Ani toto podozrenie sa nepotvrdilo a loď zostala nad hladinou.
Der Standard uviedol, že poškodenie prednej časti plavidla bolo napriek tomu značné. Viedenskí hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a na miesto vyslali približne 60 príslušníkov s 18 vozidlami.
Keďže paluba lode sa nachádzala niekoľko metrov pod úrovňou nábrežia, päť ľudí dostali na breh pomocou automobilového rebríka a ďalších dvoch odviezli hasičským člnom. Ostatní cestujúci mohli prestúpiť na ďalšie plavidlo. Zásah sa skončil približne o pol siedmej ráno.
Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Okolnosti, za akých loď narazila do múra a brány plavebnej komory, vyšetrujú rakúske úrady.
Na rovnakom mieste zahynuli slovenskí námorníci
Najnovšia nehoda sa obišla bez vážnych následkov, v rakúskych médiách však oživila spomienky na jednu z najtragickejších lodných katastrof na rakúskom úseku Dunaja.
Dňa 22. októbra 1996 sa pri vtedy ešte nedostavanom vodnom diele Freudenau potopilo slovenské tlačné plavidlo Ďumbier. Dunaj mal v tom čase vysoký prietok a silný prúd znemožnil lodi bezpečne trafiť vstup do plavebnej komory.
Plavidlo bolo zatlačené smerom k rozostavanej hate, kde ho sila vody vážne poškodila a potopila. Z deviatich členov posádky tragédiu prežil iba jeden človek, ktorého zachránili s vážnymi zraneniami. Osem slovenských námorníkov zahynulo.
Vrak lode zostal pod hladinou niekoľko mesiacov a jeho náročné vyzdvihnutie sa podarilo dokončiť až neskôr. Rakúske médiá označovali nešťastie Ďumbiera za najhoršiu nehodu na Dunaji v krajine za niekoľko desaťročí.
O príčinách tragédie sa následne viedol aj súdny spor. Slovenská plavba a prístavy spolu s poisťovňou tvrdili, že lodi nemal byť pre vysokú rýchlosť prúdu povolený pokus o vplávanie do komory.
Na vodnom diele Freudenau dnes obete katastrofy pripomína dvojjazyčná pamätná tabuľa.