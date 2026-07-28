Dunaj ukázal svoju silu: Výletná loď s takmer 200 ľuďmi uviazla na plytčine

SOFIA - Bulharské úrady v utorok evakuovali takmer 200 cestujúcich z výletnej lode na Dunaji, ktorá uviazla na plytčine. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo vnútra, píše o tom agentúra AFP.
Loď uviazla
Loď Viking Ullur plávajúca pod švajčiarskou vlajkou uviazla na plytčine okolo 2.20 h miestneho času (1.20 h SELČ), približne 25 kilometrov od prístavného mesta Vidin v severovýchodnom Bulharsku, oznámilo ministerstvo.
K incidentu došlo v noci, počas zníženej viditeľnosti a „v dôsledku nízkej hladiny vody na Dunaji“, uvádza sa v stanovisku. Do operácie bol zapojený aj motorový čln pohraničnej polície. Ministerstvo očakáva, že záchrannú operáciu ukončia ešte pred zotmením.
Stovky ľudí na palube
Na palube lode, ktorá sa plaví na trase medzi maďarskou Budapešťou a Rumunskom bolo 186 cestujúcich - občanov Európskej únie - a 52 členov posádky a ďalšieho personálu. Podľa ministerstva mala zakotviť v prístave Vidin, aby doplnila zásoby, keďže jej okrem iného začínala dochádzať aj pitná voda.
Zábery bulharskej polície zachytili cestujúcich v záchranných vestách, ktorým pracovníci záchranných služieb pomáhali nastúpiť na motorový čln. Európu tento rok zasiahla séria horúčav a sucha. Kvôli tomu je hladina Dunaja ako druhej najdlhšej rieky kontinentu, ktorá preteká cez desať krajín, v posledných týždňoch rekordne nízka, čo sťažuje plavbu.