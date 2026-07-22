Dovolenka sa skončila rodinnou tragédiou: Dievča (†9) sa utopilo v jazere! Telo našli až po hodinách

COMO - Pátranie po deväťročnom dievčati pri talianskom Komskom jazere sa skončilo smutným nálezom. Dievčatko zmizlo počas kúpania neďaleko centra mesta Como na mieste, kde je kúpanie zakázané a v minulosti si už vyžiadalo viacero obetí.
Dievčatko sa po skoku do vody už nevynorilo
Deväťročná Arwa Rfali, ktorá mala marocké občianstvo, trávila v Taliansku prázdniny s rodičmi a bola na návšteve u príbuzných žijúcich neďaleko Monzy. V utorok popoludní sa kúpala pri Voltovom chráme (Tempio Voltiano) na brehu Komského jazera.
Podľa talianskej agentúry ANSA sa dievčatko okolo 15. hodiny hralo vo vode spolu s ďalšími deťmi, keď náhle zmizlo pod hladinou. Predpokladá sa, že ho strhol prúd alebo sa dostalo do miesta, kde sa dno prudko zvažuje.
Rozsiahle pátranie skončilo tragicky
Na miesto okamžite vyrazili hasiči, polícia, zdravotníci aj plavidlá finančnej polície. Do pátrania sa zapojili aj hasičskí potápači, ktorých do mesta dopravili vrtuľníkom z Turína.
Po niekoľkohodinovom hľadaní objavili potápači telo dievčatka vo večerných hodinách. Jej rodičov, ktorí boli po tragédii v šoku, previezla polícia na výsluch.
Nebezpečné miesto si vyžiadalo už viacero životov
Miesto, kde sa tragédia odohrala, patrí medzi najrizikovejšie úseky pobrežia Komského jazera. Hoci sa pri brehu nachádza plytčina, po niekoľkých metroch sa dno náhle prepadáva do veľkej hĺbky. Nebezpečenstvo zvyšujú aj podvodné prúdy.
V oblasti je kúpanie zakázané a úrady tam umiestnili viacero výstražných tabúľ. Napriek tomu sem počas horúcich dní prichádzajú stovky ľudí, najmä turistov, ktorí zákaz ignorujú. Medzi rokmi 2017 a 2023 tam podľa talianskych úradov prišlo o život osem ľudí, prevažne mladých cudzincov.
Tragédia po dvoch pokojnejších letách
Pre obyvateľov mesta Como ide o bolestivú pripomienku série tragických nehôd z minulých rokov. Posledné dve letné sezóny sa na tomto mieste zaobišli bez smrteľných nehôd, teraz sa však čierna štatistika opäť rozrástla.
Miestne úrady opakovane upozorňujú, že aj zdanlivo pokojná hladina Komského jazera môže byť mimoriadne nebezpečná, najmä pre ľudí, ktorí nepoznajú miestne podmienky alebo nie sú skúsenými plavcami.