MIMORIADNE Voda si vyžiadala ďalšiu obeť: Po druhom mužovi stále pátrajú

LISKOVÁ - V obci Lisková v okrese Ružomberok našli v pondelok telo 46-ročného muža bez známok života, podľa oznámenia má byť nezvestný aj druhý muž. Policajti naďalej vykonávajú previerku a pátracie opatrenia s cieľom vypátrať i druhého nezvestného. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová a žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Telo osoby sa nachádzalo v miestnom jazere približne tri metre od brehu v hĺbke zhruba dva metre pod vodnou hladinou. „Keďže pre hustý porast a značnú vzdialenosť nebolo možné zásah vykonať z brehu, jeden príslušník HaZZ sa obliekol do povodňového obleku. Po priblížení sa k telu utopeného ho zachytil trhacím hákom a dostal nad hladinu. Po zaistení tela slučkou ho za pomoci lana príslušníci vytiahli na breh. Telo bolo odovzdané Policajnému zboru,“ spresnila Pohanková Zahatlanová.
Do pátrania po druhom nezvestnom mužovi bol nasadený potápač Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. „Informácie o ďalších okolnostiach nateraz nie je možné poskytnúť,“ dodala policajná hovorkyňa.