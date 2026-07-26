Podozrivého po útoku na LGBTI+ pochod v Nemecku ZASTRELILI pri policajnej akcii!

BERLÍN - V sobotu počas známeho berlínskeho pochodu LGBTQ+ vrazilo auto do davu, pričom zabilo jedného človeka a ďalších 15 zranilo. Polícia preto podujatie v nemeckom hlavnom meste niekoľko hodín po jeho začiatku ukončila. Informuje správa agentúr DPA, AFP, AP a Reuters. Podozrivého zastrelili pri policajnej akcii. Zraneniam podľahol.
Aktualizované 19:37 Hlavného podozrivého v prípade sobotňajšieho útoku automobilom na berlínsky pochod Pride zastrelili pri policajnej operácii. Potvrdilo to vedenie mesta pre agentúru DPA, podľa ktorej muža postrelili a podľahol zraneniam.
"Intenzívne pátrame po podozrivých," uviedol policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sieti X. Polícia a záchranné služby zostali na mieste, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby oblasť opustili.
Pri centrálnom parku objavili opustené auto
Polícia ďalej uviedla, že incident sa odohral v centrálnom mestskom parku Tiergarten v blízkosti Brandenburskej brány a dodala, že našla opustené auto, o ktorom sa domnieva, že spôsobilo tento náraz.
Sobotný pochod v Nemecku býva tým najväčším
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom pochodu bolo vyslať posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.