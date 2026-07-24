PRIESKUM odhalil, komu Slováci dôverujú najviac: Šimečka prišiel o druhé miesto, Ficovi dýcha na chrbát iný človek!

BRATISLAVA - Najnovší júlový prieskum ukázal, ktorým predsedom politických strán Slováci dôverujú najviac. Na čele rebríčka sa umiestnil premiér Robert Fico, za ním nasledujú Milan Uhrík a Michal Šimečka, ktorý už prišiel aj o druhé miesto.
Júlový prieskum agentúry SANEP pre TA3 mapoval dôveryhodnosť ich predsedov. Najvyššiu dôveru respondentov si získal predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico, ktorému dôveruje 41 percent opýtaných. Naopak, nedôveru voči nemu vyjadrilo 45 percent respondentov.
Na druhom mieste sa umiestnil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou na úrovni 35 percent. Tretiu priečku obsadil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Predsedovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi vyjadrilo dôveru 28 percent respondentov. Nasleduje predseda SaS Branislav Gröhling, ktorému dôveruje štvrtina opýtaných. Šéf KDH Milan Majerský získal dôveru 23 percent respondentov.
Výrazne nižšiu dôveru zaznamenali ďalší lídri politických strán. Menej ako 16 percent respondentov dôveruje predsedovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi, predsedovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi, predsedovi Maďarskej aliancie Lászlóvi Gubíkovi, predsedovi SNS Andrejovi Dankovi či predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi.