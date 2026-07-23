Po havárii vrtuľníka prišlo rázne rozhodnutie: Česká armáda odstavila celú flotilu

PRAHA - Česká armáda (AČR) v dôsledku štvrtkovej nehody vrtuľníka Venom na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj modelu Viper. Oba americké stroje sú súčasťou českej armády od roku 2023.
Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už skončil. Armáda na sociálnej sieti X potvrdila, že nehodu neprežil jeden vojak a ďalší štyria, ktorí boli členmi posádky, sú v nemocnici. Okrem nich záchranári ošetrili troch ľudí, ktorí sa podľa hovorcu zdravotníckej záchrannej služby v kraji Vysočina Petra Janáčka nadýchali dymu. Dvaja s ťažkými zraneniami sú podľa médií hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici v Brne a ďalší v brnianskej Nemocnici u sv. Anny. Jednu ľahko zranenú osobu záchranári transportovali do nemocnice v Jihlave.
Sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český premiér Andrej Babiš. „Myslím na vojakov, ktorí plnili svoje povinnosti. Zraneným prajem čo najrýchlejšie uzdravenie. Rodine a blízkym vojaka, ktorý pri tejto tragickej nehode prišiel o život, vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísal na sieti X.
V reakcii na udalosti vyjadril sústrasť aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Svojmu rezortnému partnerovi Jaromírovi Zůnovi poslal správu, v ktorej Česku ponúkol pomoc. České ministerstvo, ktoré Kaliňákovu správu zverejnilo na sociálnej sieti X, sa mu za podporu poďakovalo.
Armáda podotkla, že všetky okolnosti tragickej nehody budú dôkladne a nestranne vyšetrené, akonáhle to okolnosti umožnia. „V nadväznosti na nehodu bola až do ukončenia vyšetrovania pozastavená prevádzka všetkých vrtuľníkov systému H-1 v Armáde Českej republiky,“ napísala AČR na sociálnej sieti X.
Systém H-1 je platforma amerických vojenských vrtuľníkov - bojového AH-1Z Viper a viacúčelového UH-1Y Venom. Výhodou tohto systému je vyše 80-percentná zhoda v komponentoch, čo zjednodušuje ich údržbu. ČR si ich od Spojených štátov objednala 12, ďalších osem sa jej USA rozhodli darovať za českú pomoc Ukrajine.
AČR dodala, že zraneným vojakom a ich blízkym poskytuje zdravotnú, psychologickú či administratívnu pomoc a v úzkom kontakte je aj s rodinou zosnulého vojaka, ktorej poskytuje všetku potrebnú podporu. Jeho totožnosť v tejto chvíli zverejňovať nechce. Rovnako až do ukončenia vyšetrovania nebude zverejňovať bližšie informácie ani dohady o možných príčinách nehody.