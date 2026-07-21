Slovensko si pripomína výnimočnú osobnosť: Štefánikov odkaz žije už 146 rokov

BRATISLAVA - Milan Rastislav Štefánik počas svojho pôsobenia ukázal, že skutočná služba vlasti nie je o slovách, ale o činoch, odvahe a ochote prevziať zodpovednosť aj v tých najťažších chvíľach. Práve v tom spočíva veľkosť jeho odkazu, ktorý zostáva živý nielen na Slovensku, ale i ďaleko za našimi hranicami. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika.
Označil ho za jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, ktorá významne prispela k formovaniu slovenskej štátnosti. Poukázal tiež na to, že Štefánikove pamätníky možno dodnes nájsť v mnohých európskych krajinách, no tiež v Argentíne, Austrálii, Brazílii, Číne, Kanade či v Spojených štátoch amerických.
Blanár vyzdvihol, že Štefánik si ako diplomat, vedec, vojak a vizionár vybudoval medzinárodné uznanie a svoje skúsenosti a kontakty využil v prospech vzniku Československa. „Práve schopnosť viesť dialóg, budovať partnerstvá a porozumenie medzi národmi patria k hodnotám, ktoré generál Štefánik presadzoval a na ktorých by sme mali stavať aj dnes,“ poznamenal.
Minister si uctil pamiatku Štefánika
Minister si uctil pamiatku Štefánika počas nedávnej pracovnej cesty v Ríme na cintoríne Verano, kde sa nachádza jeho busta. „Práve Taliansko zohralo v jeho životnom príbehu významnú úlohu, keďže sa podieľalo na formovaní československých légií a po prvej svetovej vojne sa stalo prvou krajinou, ktorá uznala Československú republiku,“ dodal rezort diplomacie.
Štefánik bol výnimočnou osobnosťou, na prvom mieste mal Slovensko
Generál Milan Rastislav Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Pri príležitosti 146. výročia Štefánikovho narodenia to povedal pred jeho rodným domom v Košariskách v okrese Myjava predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). „Bol jednou z kľúčových osobností vzniku dnešného Slovenska, pretože s Edvardom Benešom a Tomášom Garriguom Masarykom boli tými, ktorí dokázali doslova a do písmena diplomaticky presadiť vznik Československa,“ podčiarkol. V súčasnej dobe podľa neho čelíme snahe mnohých prepisovať dejiny, pričom osobnosti, ktoré sú kľúčové pre slovenský národ, sa dostávajú do úzadia.
„Prvoradým cieľom pre každého z nás, bez ohľadu na to, čo robíme a kde sa aktuálne nachádzame, by malo byť bojovať za Slovensko, za Slovákov, za Slovenky, za náš národ a našu vlasť. A nie bojovať proti našej krajine,“ dodal Raši. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška upriamil pozornosť na jeden z citátov Štefánika obsahujúci slová ako veriť, milovať a pracovať. „Štefánik bol studnicou múdrosti, z ktorej môžeme čerpať aj teraz,“ povedal.
Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič podčiarkol, že v prípade Štefánika išlo o vzrastom neveľkého, ale duchom obrovského človeka. „Stal sa velikánom a hrdinom histórie nášho národa,“ doplnil. Výročie narodenia Štefánika si v jeho rodnom dome v Košariskách pripomenú aj počas víkendu 25. a 26. júla. Na návštevníkov čakajú v sobotu scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika i prednáška Martina Broniša o Štefánikovom detstve a jeho študentských rokoch. Výročiu Štefánikovho narodenia budú venované aj nedeľné slávnostné Služby Božie o 9.30 h v evanjelickom kostole v Košariskách. Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný na mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Štefánik pre národ priniesol obrovskú obetu, jeho odkaz je aktuálny i dnes
Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne silnou osobnosťou. Pre svoj národ priniesol obrovskú obetu. Mal obdivuhodnú diplomaciu, ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Jeho odkaz je aktuálny aj v súčasnosti. Uviedol to Úrad vlády (ÚV) SR pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika. „Svoju lásku k vlasti Štefánik zhrnul do jedinečného odkazu v podobe životného kréda: ‚Veriť - Milovať - Pracovať‘. Odkaz generála Štefánika zostáva aktuálny aj dnes,“ skonštatoval ÚV SR na sociálnej sieti.
Vyzdvihol, že život Štefánika formoval naše národné dejiny. „Mal významný podiel na založení prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. V roku 1916 v Paríži spoločne s Masarykom a Benešom založili Národnú radu československú. Najmä jeho zásluhou bola oficiálne zriadená československá armáda vo Francúzsku, ktorá v tom čase mala už 100.000 vojakov,“ pripomenul ÚV SR. Zároveň ocenil diplomaciu Štefánika. „Ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Práve pre tento medzinárodný vplyv ho dnes vnímame ako prvého ‚Európana‘. Pri svojich úvahách o harmónii národov už vtedy spomínal proces ‚europeizácie‘,“ dodal ÚV SR.