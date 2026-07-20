VEĽKÁ TRAGÉDIA počas osláv MS vo futbale: Fontána sa pod náporom fanúšikov zrútila, chlapec (†13) zomrel

GLORIETA DEL ÁRBOL GORDO – Španieli sa stali opäť po dlhých 16-tich rokoch majstrami sveta vo futbale. Vo včerajšom finále vyhrali proti Argentíne s Lionelom Messim 1:0, pričom gól padol až v nadstavenom čase. Celé Španielsko bolo v noci na nohách. Oslavy ale boli pre jedného chlapca doslova tragickou udalosťou.
Španielsko vystúpilo na futbalový piedestál po dlhých 16-tich rokoch. Víťazstvo vo finále MS proti Argentíne sa oslavovalo po celej krajine. Výnimkou nebolo ani Glorieta del Árbol Gordo, ktoré leží zhruba 320 km západne od Madridu, blízko hraníc s Portugalskom. Ako píše španielsky spravodajca RTVE, počas osláv zomrel chlapec.
Pod troskami fontány skončilo niekoľko ľudí
Incident sa odohral zhruba pol polhodinu po polnoci pri fontáne na kruhovom objazde v centre mesta. Po víťazstve Španielska naskákali mladí fanúšikovia do fontány, niektorí sa dokonca vyštverali na jej horný kamenný oblúk. Ten sa ale po chvíli zrútil a niekoľko vystrašených fanúšikov skončilo pod jeho sutinami.
Na miesto boli privolané záchranné zložky. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Dve osoby previezli do zdravotného strediska Ciudad Rodrigo. Jednou bol len 13-ročný chlapec, ktorého sa už nepodarilo zachrániť.
Pre rodinu zosnulého to bolo obrovský šok. Zriadili im dokonca tím psychológov. V meste vyhlásili po tejto tragickej udalosti tri dni smútku.