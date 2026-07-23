VEĽKÝ ZLOM vo vojne na Ukrajine: Stíhačka F-16 prvýkrát v priamom boji ZOSTRELILA ruský Suchoj!

KYJEV/WASHINGTON – Boje na Ukrajine naďalej pokračujú. Rusi sa nechcú vzdať svojho pôvodného plánu na obsadenie celej krajiny, no podľa najnovších informácií prehrávajú vo vzduchu. V bojoch sa zrodil historický moment, ktorý Putina v Kremli rozhodne nepoteší.
Na Ukrajine sa odohral vzdušný súboj, ktorý sa postaral o dramatický obrat. Stíhačka F-16 ukrajinského letectva vyhrala v priamom súboji proti ruskému bojovému lietadlu po prvýkrát v histórii. Informoval o tom predseda Zboru náčelníkov štábov USA, generál Dan Caine.
Vyhlásenie v americkom Senáte
Vzdušný súboj sa odohral začiatkom júla. Ide skutočne o prvé potvrdené víťazstvo F-16 od jej používania ukrajinským bojovým letectvom. Caine o tom informoval v americkom Senáte vo Washingtone D.C. počas rozpravy o potrebách Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany. Prítomný bol aj minister vojny USA Pete Hegseth.
"Chcel by som vyzdvihnúť ukrajinský obranný priemysel, ktorý sa rýchlo rozvíja. Patrí sem nielen schopnosť protivzdušnej obrany, ale aj boja vo vzduchu. Len nedávno sa ukrajinskej F-16 podarilo zostreliť ruskú stíhačku," povedal.
Potvrdenie aj z Ukrajiny
I keď Caine nešpecifikoval typ ruského bojového lietadla, jeho vyhlásenie sa zhoduje s ukrajinskými vzdušnými silami z 8. júla. Na východe mal vtedy padnúť ruský Suchoj Su-35S. Zábery z ukrajinského dronu ukazovali neskôr jasne viditeľné trosky Suchoja.
Informoval o tom aj proruský kanál Fighter-Bomber na Telegrame. "Boje na oblohe boli intenzívne. Proti našim stál protivzdušný systém Patriot a nepriateľské stíhačky. Naše lietadlo sa odhodlalo na samostatný boj proti dvom F-16. Boj bol neúspešný, muži vyviazli bez zranení." Do týchto chvíľ nie je jasné, či stíhačky F-16 a systém patriot spolupracovali počas tohto boja.