Zaľúbenci z Osudu sa pochválili tehotenskými FOTO: Veľké bruško a silné vyznanie!

BRATISLAVA - Už čoskoro sa stanú rodičmi! Dvojica známa zo seriálu Osud Emily Bédi Drobňáková a Ladislav Bédi sa pochválili novými tehotenskými fotografiami, na ktorých už herečka ukazuje poriadne veľké bruško. Nechýbal ani dojímavý odkaz venovaný ich vytúženému bábätku.
Herečka Emily Bédi Drobňáková a jej manžel Ladislav prežívajú jedno z najkrajších období svojho života. Dvojica, ktorú diváci poznajú aj z jojkárskeho seriálu Osud, v marci oznámila radostnú správu, že čaká svoje prvé bábätko. Teraz sa budúci rodičia podelili o ďalšie výnimočné okamihy.
Na sociálnych sieťach zverejnili sériu profesionálnych tehotenských fotografií, na ktorých herečka hrdo ukazuje už poriadne veľké tehotenské bruško. Romantické zábery doplnila mimoriadne osobným odkazom adresovaným ich ešte nenarodenému dieťatku. „Si všetko, po čom sme kedy túžili. Rozprávali sme sa o tebe tak často... Cítili sme ťa už tak dlho... Tvoje meno sme mali vymyslené už dva mesiace od toho, ako sme spolu začali randiť. Áno. Keď nás spoznáš, zistíš, že sme šialení a asi ti častokrát prídeme uletení, ale vedz, že ťa budeme vždy milovať najviac, ako budeme vedieť,“ napísala budúca mamička.
Vyznanie okamžite zaplavili gratulácie a odkazy plné podpory od fanúšikov aj známych tvárí slovenského šoubiznisu. Je zrejmé, že príchod vytúženého bábätka je už otázkou najbližších týždňov a dvojica sa na svoju novú životnú rolu nesmierne teší.
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