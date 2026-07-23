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O život prišla mladá herečka (†18): FOTO z miesta nehody... To nemala šancu prežiť

Kaylee Hottle Zobraziť galériu (2)
Kaylee Hottle (Zdroj: Warner Bros.)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

MARYLAND - Zábery z miesta nešťastia americkej herečky Kaylee Hottle odhaľujú zničený automobil, v ktorom cestovala ako spolujazdkyňa. Rozsah poškodenia naznačuje, že šance na prežitie boli minimálne.

Mladá americká herečka Kaylee Hottle, ktorú diváci mohli vidieť v úspešných filmoch Godzilla vs. Kong a Godzilla x Kong: Nová ríša, tragicky zahynula pred pár dňami pri vážnej dopravnej nehode v americkom štáte Maryland. Na záberoch z miesta tragédie je zachytený zničený automobil Honda Accord z roku 1995, v ktorom 18-ročná herečka cestovala ako spolujazdkyňa.

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Vozidlo podľa informácií úradov zišlo z vozovky a skončilo v priekope pri ceste. Náraz bol natoľko silný, že predná časť auta utrpela rozsiahle poškodenie. Po ukončení zásahu záchranných zložiek musela byť Honda odtiahnutá z miesta nehody odťahovým vozidlom. Záchranári sa mladú herečku snažili zachrániť, no napriek ich úsiliu svojim zraneniam podľahla.

Auto po nehode
Zobraziť galériu (2)
Auto po nehode  (Zdroj: Profimedia)

Podľa dostupných informácií utrpela počas prevozu do nemocnice zástavu srdca. Smutnú správu následne potvrdil aj jej otec Joshua Hottle, ktorý po telefonáte od úradov okamžite odcestoval z Texasu do Marylandu, aby vybavil všetky potrebné formality.

Viac o téme: NehodaKaylee Hottle
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