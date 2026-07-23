O život prišla mladá herečka (†18): FOTO z miesta nehody... To nemala šancu prežiť

MARYLAND - Zábery z miesta nešťastia americkej herečky Kaylee Hottle odhaľujú zničený automobil, v ktorom cestovala ako spolujazdkyňa. Rozsah poškodenia naznačuje, že šance na prežitie boli minimálne.
Mladá americká herečka Kaylee Hottle, ktorú diváci mohli vidieť v úspešných filmoch Godzilla vs. Kong a Godzilla x Kong: Nová ríša, tragicky zahynula pred pár dňami pri vážnej dopravnej nehode v americkom štáte Maryland. Na záberoch z miesta tragédie je zachytený zničený automobil Honda Accord z roku 1995, v ktorom 18-ročná herečka cestovala ako spolujazdkyňa.
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Vozidlo podľa informácií úradov zišlo z vozovky a skončilo v priekope pri ceste. Náraz bol natoľko silný, že predná časť auta utrpela rozsiahle poškodenie. Po ukončení zásahu záchranných zložiek musela byť Honda odtiahnutá z miesta nehody odťahovým vozidlom. Záchranári sa mladú herečku snažili zachrániť, no napriek ich úsiliu svojim zraneniam podľahla.
Podľa dostupných informácií utrpela počas prevozu do nemocnice zástavu srdca. Smutnú správu následne potvrdil aj jej otec Joshua Hottle, ktorý po telefonáte od úradov okamžite odcestoval z Texasu do Marylandu, aby vybavil všetky potrebné formality.