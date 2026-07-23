Dráma v banke v Nemecku má tragický koniec: Napadnutý muž zomrel

REGENSBURG - V nemeckom meste Regensburg v spolkovej krajine Bavorsko prebieha vo štvrtok popoludní rozsiahly policajný zásah pre možnú rukojemnícku drámu v bankovej pobočke nachádzajúcej sa na ulici Stromerstrasse. Okolo 14.50 h vstúpil do pobočky muž ozbrojený nožom, ktorý vážne zranil jednu osobu. Tú sa medzičasom podarilo dostať z banky a je v starostlivosti lekárov, no útočník je stále vo vnútri, informujú denníky Bild a Mittelbayerische Zeitung.
Aktualizované 19:55 V bavorskom Regensburg dnes zomrel jeden muž po tom, čo ho v tamojšej bankovej pobočke útočník napadol nožom. Večer polícia podľa agentúry DPA potvrdila, že 20-ročného útočníka zadržali v budove. Prvé správy hovorili o možnom vzatí rukojemníkov, no neskôr polícia uviedla, že vyšetrovanie sa zameriava na zabitie a lúpežné prepadnutie. Podľa polície je zadržaným 20-ročný Nemec. Pri zásahu špeciálnych síl nebol zranený.
Policajná hovorkyňa pôvodne dpa oznámila, že zásahové jednotky najskôr nadviazali vizuálny kontakt s osobou s život ohrozujúcimi zraneniami. Po následnom poskytnutí prvej pomoci bol tento človek prevezený do nemocnice. Neskôr hovorkyňa informovala o úmrtí muža. Polícia tiež uviedla, že dvaja ľudia, ktorí sa po smrteľnom útoku nožom ešte nachádzali vo vnútri pobočky banky, sú v bezpečí. Von sa dostali s pomocou špeciálnych síl. Spočiatku nebolo jasné, či aj potom boli v budove s páchateľom ďalšie osoby. Na miesto bola vyslaná veľká skupina policajtov, vrátane špeciálnych jednotiek a vrtuľník.
Motív pravdepodobného páchateľa je nejasný, podľa policajnej hovorkyne nevzniesol žiadne požiadavky. "Podozrivým je muž. Aktuálne predpokladáme, že ide o jedného páchateľa," povedala hovorkyňa.
Banka sa podľa agentúry DPA nachádza v prízemí veľkého komplexu budov. Vo vyšších podlažiach sú byty. Okolie miesta činu polícia uzavrela. "Policajné opatrenia na mieste pokračujú a ešte neboli ukončené. Okrem iného je budova teraz prehľadávaná," povedala policajná hovorkyňa. Znovu však zopakovala, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa na čine podieľala ďalšia osoba.