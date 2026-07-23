Z dcéry Dary Rolins je poriadna femme fatale: FOTO 18-ročná Lola očarila odvážnym outfitom!

PRAHA - Dcéra speváčky Dary Rolins Laura opäť dokázala, že má cit pre módu. Osemnásťročná Lola sa pochválila zrkadlovou selfie v odvážnych čiernych šatách s výrazným rozparkom a strapcami, ktorými okamžite upútala pozornosť.
Laura, dcéra slovenskej speváčky Dary Rolins a hudobníka Matěja Homolu, vyrastala pod drobnohľadom verejnosti. Hoci sa narodila známym rodičom, postupne si buduje vlastnú cestu a čoraz viac ukazuje svoj osobitý štýl aj záujmy. Dnes už z nej vyrastá sebavedomá mladá žena, ktorá púta pozornosť aj sama za seba.
Dospelá Laura sa čoraz viac profiluje ako mladá žena s vlastným štýlom. Na svojom Instagrame zverejnila fotografie, na ktorých pózuje v elegantných čiernych šatách s vysokým rozparkom a dlhými strapcami. Model doplnila sandálmi na vysokom podpätku, jednoduchými šperkami a uhladeným drdolom. Celý outfit pôsobil sofistikovane a zároveň zvodne. Výrazné líčenie a sebavedomá póza len podčiarkli dojem, že z mladej Loly vyrástla poriadna femme fatale. Zdá sa, že dcéra známej speváčky má nielen cit pre módu, ale čoraz viac si buduje aj vlastnú identitu mimo tieňa slávnej mamy.
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