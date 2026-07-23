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Z dcéry Dary Rolins je poriadna femme fatale: FOTO 18-ročná Lola očarila odvážnym outfitom!

Dara Rolins s dcérou Laurou Zobraziť galériu (24)
Dara Rolins s dcérou Laurou (Zdroj: Instagram DR)
© Zoznam/db © Zoznam/db

PRAHA - Dcéra speváčky Dary Rolins Laura opäť dokázala, že má cit pre módu. Osemnásťročná Lola sa pochválila zrkadlovou selfie v odvážnych čiernych šatách s výrazným rozparkom a strapcami, ktorými okamžite upútala pozornosť.

Laura, dcéra slovenskej speváčky Dary Rolins a hudobníka Matěja Homolu, vyrastala pod drobnohľadom verejnosti. Hoci sa narodila známym rodičom, postupne si buduje vlastnú cestu a čoraz viac ukazuje svoj osobitý štýl aj záujmy. Dnes už z nej vyrastá sebavedomá mladá žena, ktorá púta pozornosť aj sama za seba.

Dospelá Laura sa čoraz viac profiluje ako mladá žena s vlastným štýlom. Na svojom Instagrame zverejnila fotografie, na ktorých pózuje v elegantných čiernych šatách s vysokým rozparkom a dlhými strapcami. Model doplnila sandálmi na vysokom podpätku, jednoduchými šperkami a uhladeným drdolom. Celý outfit pôsobil sofistikovane a zároveň zvodne. Výrazné líčenie a sebavedomá póza len podčiarkli dojem, že z mladej Loly vyrástla poriadna femme fatale. Zdá sa, že dcéra známej speváčky má nielen cit pre módu, ale čoraz viac si buduje aj vlastnú identitu mimo tieňa slávnej mamy.

Lola Rolins v odvážnom outfite
Zobraziť galériu (24)
Lola Rolins v odvážnom outfite  (Zdroj: Instagram )

Viac o téme: Dara RolinsDcéra Lola
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