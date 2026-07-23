Kde vás výlet za zábavou vyjde najviac? Rebríček ukázal NAJDRAHŠIE mestá sveta

BRUSEL - Brusel patrí medzi 20 najdrahších miest sveta, pokiaľ si chce človek večer vyraziť za zábavou, vyplýva z novej štúdie. Za posledných desať rokov sa ceny v belgickej metropole takmer zdvojnásobili, píše denník The Brussels Times. Takzvaný Oasis Index, ktorý porovnáva ceny piva a cigariet, zaraďuje na prvé miesto austrálske Melbourne, Praha je na 41. mieste.
Štúdia porovnáva 69 svetových miest
Štúdia Deutsche Bank Research Institute vychádza už niekoľko rokov. Každoročne porovnáva ceny vo veľkých svetových mestách a sleduje, ako sa vyvíjajú v čase. Tohtoročné vydanie porovnáva 69 miest na šiestich kontinentoch – od Abú Zabí po Zürich.
Okrem dôležitých ukazovateľov zostavujú výskumníci aj niekoľko „odľahčených indexov“. Jedným z nich je práve Oasis Index, ktorý je pomenovaný podľa známej piesne britskej skupiny Oasis Cigarettes & Alcohol a sleduje priemernú cenu piatich pollitrov piva a dvoch škatuliek cigariet prepočítanú na americké doláre.
Najdrahšie je Melbourne, Sydney je druhé
V tomto roku sú podľa štúdie najdrahšími mestami na večerné posedenie mestá v Austrálii, konkrétne Melbourne – 111,20 USD (97,48 €) a Sydney – 109,50 USD (95,99 €). Nasledujú novozélandské mestá Auckland – 68,60 USD (60,13 €) a Wellington – 67,10 USD (58,82 €). Na piatom mieste je Londýn – 63,90 USD (56,01 €), hneď za ním takisto britský Birmingham – 62,80 USD (55,05 €) a potom írsky Dublin – 61,60 USD (54,00 €).
Brusel je štvrtý najdrahší v kontinentálnej Európe
Brusel obsadil 18. miesto. Podľa inštitútu Deutsche Bank vyjde v belgickej metropole priemerný večer na 41,10 USD (36,03 €), teda približne 870 Kč (36,00 €). Medzi mestami kontinentálnej Európy je štvrtý najdrahší – vyššie náklady majú už len Paríž – 43,50 USD (38,13 €), Helsinki – 46,20 USD (40,50 €) a Oslo – 53,40 USD (46,81 €).
Najlacnejšie sú Šanghaj, Rio de Janeiro a Káhira
Naopak, najlacnejšími európskymi mestami na večerné posedenie sú Istanbul – 16,60 USD (14,55 €), Varšava – 19,50 USD (17,09 €) a Madrid – 19,90 USD (17,44 €). Celosvetovo sú najlacnejšie Šanghaj – 10,40 USD (9,12 €), Rio de Janeiro – 11,70 USD (10,26 €) a Káhira – 12,10 USD (10,61 €).
Ceny v Bruseli sa za desať rokov takmer zdvojnásobili
Brusel zároveň patrí medzi mestá, v ktorých ceny v tomto indexe rastú najrýchlejšie. Ešte pred rokom bol na 22. mieste, keď priemerný večer stál 40,30 USD (35,33 €). Pred desiatimi rokmi, teda v roku 2016, stál rovnaký večer 22,30 USD (19,55 €), takže náklady sa za desať rokov takmer zdvojnásobili.
Nárast o 84 percent za desať rokov je šiesty najvyšší spomedzi všetkých sledovaných miest. Vyššie zdraženie zaznamenali iba Bogota (+98 percent), Mexiko (+92 percent), Praha (+89 percent), Melbourne (+89 percent) a Budapešť (+86 percent).
Údaje vychádzajú najmä z databázy Numbeo
Väčšina údajov pochádza z databázy Numbeo, teda z cien, ktoré zadávajú samotní používatelia z jednotlivých miest. Výskumníci následne tieto údaje kontrolujú, porovnávajú s ďalšími zdrojmi a všetko prepočítavajú na americké doláre.
Štúdia sa nezaoberá iba zábavou v mestách, ale sleduje aj kvalitu života, čisté mzdy, ceny bytov a nájmov, potraviny, reštaurácie, dopravu, energie či benzín.
Praha sa cenami približuje západnej Európe
Praha podľa autorov štúdie celkovo prestáva byť lacnou stredoeurópskou destináciou a cenovo sa rýchlo približuje západnej Európe. Deutsche Bank uvádza, že česká koruna za posledných desať rokov voči doláru posilnila približne o 15 percent, pričom zároveň výrazne vzrástli mzdy aj domáce ceny.
Bývanie v centre Prahy zdraželo o 152 percent
Pri mzdách výskum uvádza, že za posledných desať rokov vzrástli v Prahe o viac ako 120 percent, zároveň však prudko zdraželo bývanie. Cena bytov v centre vzrástla o 152 percent. Praha tak patrí medzi mestá s najrýchlejším rastom cien nehnuteľností na svete.
Za desať rokov zdražela aj večera pre dvoch, a to o 98 percent, cappuccino takmer o 99 percent a cena piva sa zvýšila o 65 percent.
Romantický večer je najdrahší vo Švajčiarsku
Štúdia uvádza aj ďalší odľahčený index s názvom Cheap Date Index, teda Index nákladov na lacné rande. V štúdii je definovaný ako súčet ceny fľaše vína, džínsov, šiat, dvoch káv, večere pre dvoch, dvoch vstupeniek do kina, dvoch lístkov na mestskú hromadnú dopravu a päťkilometrovej jazdy taxíkom.
V tomto porovnaní vyjde romantický večer najdrahšie v Ženeve a Zürichu. Praha je na 39. mieste, pričom lacnejšie je rande napríklad v Barcelone alebo Ríme.