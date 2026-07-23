Toto že je Billie Eilish?! Speváčku nikto nespoznal: Takto to dopadne, keď vymení glamour za gumáky!

TORONTO – Billie Eilish, ktorá patrí medzi najvýraznejšie módne ikony svojej generácie, sa na nových záberoch z natáčania filmu The Bell Jar objavila v úplne nečakanom výzore. Namiesto extravagantných outfitov z červeného koberca mala na sebe hrubú zimnú bundu, jednoduché oblečenie a vysoké gumáky. Mnohí ju na prvý pohľad vôbec nespoznali...
Billie Eilish, držiteľka niekoľkých cien Grammy momentálne nakrúca v kanadskom Toronte svoju vôbec prvú veľkú filmovú úlohu. V adaptácii kultového románu The Bell Jar od Sylvie Plath stvárňuje hlavnú hrdinku Esther Greenwood, pričom réžie sa ujala oscarová režisérka Sarah Polley. Fotografie z pľacu okamžite obleteli internet. Billie na nich pôsobí nenápadne a civilne – s minimálnym líčením, vo voľnom oblečení, zapnutej teplej bunde a praktických gumákoch.
Práve tento obyčajný vzhľad vyvolal najväčšie prekvapenie. Fanúšikovia sú totiž zvyknutí vídať speváčku v premyslených módnych kreáciách, farebných vlasoch či oversized outfitoch. Tentoraz sa naplno prispôsobila svojej filmovej postave. Na záberoch nie je ani stopy po pózovaní pre fotografov. Billie sa sústredí na nakrúcanie scén, komunikuje so štábom a pohybuje sa po exteriéroch v kostýme, ktorý má verne vystihnúť atmosféru príbehu odohrávajúceho sa v 50. rokoch minulého storočia. Práve preto dostali prednosť praktické a nenápadné kúsky pred hollywoodskym leskom.
Film The Bell Jar predstavuje pre Billie Eilish významný kariérny míľnik. Hoci si už v minulosti vyskúšala herectvo v menších projektoch, ide o jej prvú hlavnú úlohu v celovečernom filme. O to väčšiu pozornosť pútajú všetky fotografie z nakrúcania, ktoré ponúkajú prvý pohľad na jej premenu do filmovej postavy. Ak však niekto čakal na pľaci dokonalý make-up, luxusné šaty a vysoké podpätky, zostal poriadne prekvapený. Billie Eilish ukázala, že pre presvedčivý výkon je pripravená odložiť svoj typický imidž bokom. A hoci ju v hrubej bunde a gumákoch mnohí spočiatku nespoznali, práve táto výrazná premena je dôkazom, že svoju filmovú premiéru berie mimoriadne vážne.
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