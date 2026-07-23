Monštrum v ľudskom tele: Milovník kriminálky Dexter rozsekal sekerou dvoch spolubývajúcich! A to nie je všetko

LONDÝN - Britský súd rieši mimoriadne brutálny prípad 40-ročného Jamesa Desborougha. Muž, ktorý je obžalovaný z vraždy a rozštvrtenia dvoch spolubývajúcich, bol medzičasom odsúdený aj za vraždu spoluväzňa vo väznici. Prokurátori tvrdia, že sa netajil obdivom k seriálu Dexter, známemu scénami rozštvrtenia obetí.
Počas väzby zabil spoluväzňa
James Desborough čelí na Korunnom súde vo Winchestri obžalobe z dvoch vrážd, ktorých obeťami sa mali stať Claudio Aquilino (57) a Daniel Coleman (43). Ešte pred začiatkom procesu však spáchal ďalší zločin.
Podľa britského denníka The Guardian bol v marci 2026 uznaný vinným z vraždy svojho spoluväzňa Stevena Kempstera, ktorého v septembri 2025 vo väznici HMP Exeter uškrtil. V tom čase bol vo vyšetrovacej väzbe práve pre podozrenie z dvoch vrážd.
Obete mal rozštvrtiť a ukryť v lese
Prokuratúra tvrdí, že Desborough vlani zavraždil svojich dvoch spolubývajúcich, ich telá rozštvrtil, pokúsil sa ich spáliť a pozostatky ukryl v lesoch neďaleko svojej chaty v grófstve Cornwall.
Vyšetrovatelia počas niekoľkomesačného pátrania objavili približne 1 900 spálených úlomkov kostí, ktoré patrili Claudiovi Aquilinovi. Časti tela Daniela Colemana vrátane trupu, nôh a chodidiel našli v plytkom hrobe. Neďaleko visela na strome sekera, na ktorej sa podľa obžaloby našla Colemanova DNA. O dôkazoch informovala aj Sky News.
Prokurátor Ahmed Hossain KC pred súdom uviedol, že po zmiznutí oboch mužov obžalovaný používal ich bankové účty a snažil sa navodiť dojem, že sú stále nažive.
Vyšetrovateľovi hovoril o seriáli Dexter
Jedným z najvýraznejších momentov procesu sa stala výpoveď o Desboroughovej záľube v seriáli Dexter, ktorého hlavnou postavou je forenzný technik vedúci dvojitý život sériového vraha.
Podľa The Guardian počas policajného pátrania povedal forenznému biológovi, že si „obzvlášť užíva scény rozštvrtenia tiel“ v tomto seriáli. Prokuratúra tvrdí, že vzhľadom na spôsob, akým boli nájdené telá obetí, má toto vyjadrenie význam pri hodnotení prípadu.
Vraždy popiera, časť skutkov priznal
James Desborough obvinenia z dvoch vrážd odmieta. Priznal sa však k tomu, že zabránil zákonnému pochovaniu tiel oboch mužov. Proces na Korunnom súde vo Winchestri pokračuje a porota bude rozhodovať o jeho vine.