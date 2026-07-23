ŠOK na letisku! Do lietadla ODMIETLI pustiť chlapca (9), kde urobili rodičia chybu?

LIVERPOOL – Mala to byť očakávaná letná rodinná dovolenka. Nakoniec bolo všetko inak. Rodina s dvomi deťmi sa chystala odletieť z Liverpoolu do Portugalska, no v poslednej chvíli ich odmietli pustiť do lietadla. Rodičia totiž prehliadli veľmi podstatnú vec. Nakoniec všetci zostali doma.
Otec rodiny Dan Sharples (41) neveril vlastným očiam, keď videl, ako ho s manželkou a dvomi synmi odmietli v poslednej chvíli pustiť na palubu lietadla. Incident sa odohral 23. júna v Liverpoole, pričom rodina mala namierené do Portugalska. Informuje o tom Liverpool Echo s tým, že rodičia prehliadli u svojich detí jednu podstatnú vec.
Pas bol platný, ale problém bol inde
Všetci štyria členovia rodiny mali platné pasy, ale problém spočíval niekde inde. Pas jedného zo synov bol neplatný napriek tomu, že mu ešte nevypršala platnosť. Otec rodiny Dan sa vyjadril, že dovolenku kupoval ešte začiatkom roka cez istú cestovnú kanceláriu, pričom tam odovzdal aj pasy manželky a synov. Cez cestovku kúpil aj letenky.
"Prišli sme v pohode na letisko. Prešli sme aj cez kontrolu batožiny. Problém bol až pred vstupom do lietadla. Odmietli nás pustiť na palubu. Boli sme zdrvení a popravde aj nahnevaní. Pýtal som sa, že ako sme mohli prejsť s pasmi až sem a tu, pred vstupom na palubu, bola pre nás konečná?", vyjadril sa rozčúlený otec Dan.
Tri mesiace po návrate
Problém bol s pasom Spencera (9). Aj keď mal všetky údaje v poriadku, platnosť jeho dokladu by vypršala do troch mesiacov od návratu domov. A to bol zásadný problém. Briti potrebujú na cestovanie do zahraničia pas odkedy v roku 2020 vystúpili z EÚ po platnom referende. Navyše platia pre nich podmienky ako pre občanov tretích krajín. Cestovné pasy musia byť v platnosti najmenej tri mesiace po plánovanom dátume návratu.
"Cestovka mala naše pasy. Odbavili nás tri týždne pred odletom. Keby nás vtedy upozornili, stihli by sme tento problém vyriešiť. Ide o detský pas, takže čakacia doba je v Británii je päť dní. V podstate sme prišli o dovolenku," hovorí frustrovaný otec.
Žiadna kompenzácia
Cestovná kancelária Hays Travel na incident reagovala, že jej zamestnanci pri rezervácii neustále zákazníkov upozornia, že nepreberajú zodpovednosť za platnosť ich cestovných dokladov. Otec Dan však stále opakuje, že nikto ich na to neupozornil. Cestovka im navyše odmietla vrátiť peniaze a neposkytla im ani žiadnu alternatívu pre inú destináciu.