Toľko núl ste snáď ešte nevideli: Najznámejší vyhľadávač musí cvakať neuveriteľnú POKUTU

BRUSEL - Európska komisia (EK) vymerala americkej internetovej spoločnosti Google pokutu 890 miliónov eur (29 miliárd korún) za porušenie unijného nariadenia o digitálnych trhoch (DMA). Komisia o tom dnes informovala v tlačovej správe. Firma sa podľa únijnej exekutívy previnila tým, že vo vyhľadávači Google Search uprednostňovala vlastné služby a že podnikom ukladala obmedzenia, ktoré im bránili nasmerovať spotrebiteľov k alternatívnym, často lacnejším nákupným kanálom na platforme Google Play.
Prezident spoločnosti Google pre globálne záležitosti Kent Walker podrobil postup Európskej komisie kritike a uviedol, že dnešné rozhodnutie bude mať negatívne dopady na európskych spotrebiteľov aj podniky. Podľa agentúry AP by EK svojím postupom mohla tiež popudiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý už dlhší čas kritizuje reguláciu digitálneho sektora v Európskej únii. Trump už skôr pohrozil odvetnými opatreniami v prípade pokutovania amerických technologických podnikov, pripomína AP.
Google patrí podľa pravidiel EÚ medzi takzvaných strážcov prístupu čiže gatekeepers. Týmto názvom komisia v septembri 2023 označila veľké internetové spoločnosti, ktoré musia spĺňať pravidlá digitálnej normy DMA. Medzi gatekeepers sa radia napríklad aj spoločnosti Meta Platforms či Apple.
Podľa nariadenia o digitálnych trhoch nesmú tieto spoločnosti pri radení výsledkov uprednostňovať vlastné služby pred službami tretích strán. Pri tomto radení musia uplatňovať transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky. Komisia pritom zistila, že spoločnosť Google vo vyhľadávači Google Search uprednostňuje vlastné služby, vrátane služieb v oblasti nakupovania, hotelov či dopravy, pred službami tretích strán. Tým porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia, stojí v oznámení únijnej exekutívy.
Google vo výsledkoch vyhľadávania zvýrazňuje vlastné služby, a to okrem iného tým, že ich umiestňuje v hornej časti stránky s výsledkami vyhľadávania alebo pomocou vylepšených vizuálnych prvkov a filtrov, zatiaľ čo podobné služby tretích strán nie sú podľa Európskej komisie tak výrazne zviditeľnené. Podľa nariadenia Únie by tiež vývojári, ktorí distribuujú svoje aplikácie prostredníctvom služby Google Play, mali mať možnosť bezplatne informovať zákazníkov o alternatívnych, často lacnejších ponukách, a nasmerovať ich k týmto ponukám na účely nákupu, napríklad na webové stránky alebo do alternatívnych obchodov s aplikáciami. 2000. Komisia však dospela k záveru, že Google nesplnil túto povinnosť.
Google by mal teraz ukončiť porušovanie predpisov a zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie so službami tretích strán, ktoré sa objavujú vo výsledkoch vyhľadávania na Googlu. Taktiež umožniť vývojárom, ktorí distribuujú svoje aplikácie prostredníctvom obchodu Google, voľne komunikovať, propagovať ponuky a uzatvárať zmluvy s užívateľmi nielen v rámci obchodu Google Play, ale aj mimo neho.
"Aby sme splnili požiadavky, musíme odstrániť funkcie vyhľadávania v reálnom čase, ktoré Európania milujú. Napríklad okamžité ceny a dostupnosť hotelov, letov a reštaurácií," uviedol Walker. Firma podľa neho bude musieť obmedziť aj bezpečnostné opatrenia v obchode Google Play "Nie je to poctivá konkurencia. Ide o zhoršovanie výrobku, ktoré núti malá skupina sťažovateľov, ktorí sledujú vlastné záujmy, čo bude mať negatívny vplyv na európske podniky a spotrebiteľov. Regulácia by mala produkty zlepšovať, nie zhoršovať," uviedol Walker.
Dnes uložené pokuty zohľadňujú podľa EK závažnosť a dĺžku trvania porušenia predpisov. Ide o pokutu 460 miliónov eur za jedno porušenie a 430 miliónov eur za druhé. Google má povinnosť vyhovieť rozhodnutiu EK do 60 dní, inak mu hrozia periodické peňažné sankcie až do piatich percent jeho celosvetového obratu.