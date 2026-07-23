Ruská pýcha skončila na zemi: Moderná stíhačka sa zrútila počas cvičného letu

MOSKVA - Počas cvičného letu sa vo štvrtok pri meste Zvenigorod v Moskovskej oblasti zrútilo ruské bojové lietadlo Su-57. Pilot sa stihol katapultovať a jeho život nie je v ohrození. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informoval francúzsky denník Le Monde.
Ruské ministerstvo obrany nehodu potvrdilo a dodalo, že k havárii lietadla došlo počas vzletu v Moskovskej oblasti. Ministerstvo doplnilo, že lietadlo nemalo na palube žiadnu muníciu. Na zemi neboli hlásené žiadne škody.
Ruské weby uviedli, že pilot sa do poslednej chvíle snažil odkloniť stíhačku od obývanej oblasti. Lietadlo sa napokon zrútilo na pole medzi zvenigorodským sídliskom Šichovo a obcou Lukino, informovali na sieti Telegram ruskí blogeri, ktorí zverejnili aj fotografie z miesta pádu lietadla.
Lietadlo Suchoj Su-57 je jednomiestne dvojmotorové prúdové viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie, navrhnuté na vybojovanie vzdušnej prevahy a na bojové úlohy. Je to prvé lietadlo v ruskej armáde s technológiou stealth, vďaka ktorej sa minimalizuje detekcia vojenských lietadiel, lodí či vozidiel radarmi či senzormi protivníka.