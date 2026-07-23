Myslíte si, že ste slušný cestujúci? Týmito troma vecami vytáčate letušky

BRATISLAVA - Chcete si počas nastupovania ešte niečo vybrať z kufra, odnesiete letuške odpad alebo sa vyberiete za posádkou do palubnej kuchynky. Na prvý pohľad úplne nevinné správanie môže personálu v lietadle poriadne skomplikovať prácu. Letušky prezradili tri veci, ktorými ich cestujúci dokážu spoľahlivo vytočiť.
Väčšina ľudí nenastupuje do lietadla s plánom znepríjemniť deň palubnému personálu. Niekedy dokonca robíme presný opak – snažíme sa byť slušní, samostatní a zbytočne letušky neotravovať. Lenže práve vtedy sa môžeme nevedomky postarať o problém.
Palubný personál pracuje počas nástupu aj samotného letu podľa presne stanovených postupov. Ulička je úzka, času málo a desiatky či stovky cestujúcich majú často úplne odlišné predstavy o tom, čo práve potrebujú.
Stačí preto niekoľko zdanlivo nevinných zvykov a úsmev letušky môže byť o čosi profesionálnejší než úprimný.
Batožinu ste práve odložili. A už ju zase potrebujete
Pozná to zrejme nejeden cestujúci. Príručnú batožinu s námahou zdvihne nad hlavu, uloží ju do priestoru nad sedadlami, sadne si a v tej chvíli si spomenie:
Slúchadlá.
Nabíjačka.
Kniha.
Alebo lieky, ktoré, samozrejme, zostali úplne naspodku batožiny.
Cestujúci opäť vstane, otvorí batožinový priestor a začne sa prehrabávať vo svojich veciach. Problém je, že počas nastupovania tým môže zablokovať úzku uličku a zastaviť ľudí za sebou.
Jedna krátka pátracia akcia po slúchadlách sa tak môže preniesť cez polovicu lietadla.
Palubný personál preto odporúča pripraviť si veci potrebné počas letu ešte pred nástupom alebo skôr, ako batožinu uložíte nad sedadlo.
Nie je to iba otázka pohodlia. Čím plynulejšie nastupovanie prebieha, tým skôr môže posádka pripraviť kabínu na odlet.
S odpadkami chcete pomôcť. Radšej zostaňte sedieť
Druhá chyba je trochu paradoxná. Cestujúci sa snaží byť slušný.
Po jedle mu zostane obal, použitá servítka alebo prázdny pohár. Namiesto čakania na palubný personál vezme odpad a odnesie ho dopredu.
Veď pomáha, nie?
Nie vždy.
Palubná kuchynka je pracovným priestorom posádky a počas letu sa v nej pripravujú nápoje, jedlo aj servisné vozíky. Členovia personálu sa tam pohybujú v mimoriadne obmedzenom priestore.
Cestujúci s hrsťou odpadkov preto môže prísť práve vo chvíli, keď posádka pripravuje ďalšiu časť servisu.
Letušky radia jednoduchú vec – odpad si nechajte pri sebe a počkajte, kým ho posádka príde vyzbierať.
Áno, tentoraz môžete byť slušní aj tým, že neurobíte vôbec nič.
Palubná kuchynka nie je bar
Po niekoľkých hodinách letu sa cestujúci začne nudiť. Chce sa prejsť, napiť alebo jednoducho prehodiť pár slov.
A tak zamieri do priestoru, kde sedí alebo pracuje posádka.
Práve vstupovanie do palubnej kuchynky patrí medzi správanie, ktoré môže letušky poriadne rozčuľovať.
Pre cestujúceho ide o miesto, kde sa možno dá vypýtať pohár vody. Pre personál je to však pracovisko.
Posádka tam pripravuje servis, kontroluje vybavenie a počas pokojnejších chvíľ si môže na krátky čas oddýchnuť.
Dlhé postávanie, opieranie sa o vybavenie alebo pokusy o rozhovor preto nemusia byť prijaté s nadšením.
Ak niečo potrebujete, najjednoduchšie je osloviť člena posádky alebo použiť privolávacie tlačidlo pri sedadle.
Úsmev ešte neznamená, že ste ich nenahnevali
Práca palubného personálu nie je iba o rozdávaní kávy a jedla. Letušky a stevardi zodpovedajú predovšetkým za bezpečnosť cestujúcich a sú vyškolení na zvládanie mimoriadnych situácií.
Počas bežného letu však riešia aj stovky malých problémov, ktoré si väčšina ľudí ani nevšimne.
Zablokovaná ulička. Cestujúci v pracovnom priestore. Odpad prinesený práve vo chvíli, keď sa pripravuje servis.
Každá z týchto vecí pôsobí sama osebe nevinne. Ak ich však počas jedného letu urobia desiatky ľudí, posádka ich môže vnímať úplne inak.
A keď sa na vás letuška napriek tomu milo usmeje?
Možno ste naozaj vzorný cestujúci. Alebo je jednoducho veľmi dobrá vo svojej práci.