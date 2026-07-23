Svedkovia neverili čomu, čo vidia: Obrovský MEDVEĎ sedel na elektrickom stĺpe, celé to skončilo tragicky!

GLADSTONE - Na internete sa šíri video, ktoré zachytáva medveďa sediaceho na vrchole elektrického stĺpa v americkom štáte Nové Mexiko. Neobvyklá situácia zaujala tisíce ľudí, no dramatický príbeh skončil, žiaľ, tragicky – zviera napokon zahynulo.
Incident sa podľa Fox News odohral v pondelok neďaleko obce Gladstone, približne 270 kilometrov východne od mesta Santa Fe. Na záberoch je vidieť medveďa, ktorý sa nachádza na priečnom ramene elektrického stĺpa vo veľkej výške. Zviera viditeľne lapá po dychu a snaží sa udržať rovnováhu.
😮 Not your average 911 call… pic.twitter.com/5yObgEAWcj— Breaking911 (@Breaking911) July 22, 2026
Video v stredu zverejnilo aj americké ministerstvo vnútra (U.S. Department of the Interior), ktoré situáciu odľahčilo slovami: "Ceníme si nadšenie pre americkú energetickú dominanciu, ale toto sme tým naozaj nemysleli."
Zábery zároveň obsahujú aj nahrávku tiesňového hovoru na linku 911. Oznamovateľ dispečerovi hlási, že na vrchole elektrického stĺpa sa nachádza medveď. Operátor vysvetľuje, že o prípade už vedia príslušné úrady, no uspanie zvieraťa v takej výške by mohlo spôsobiť jeho pád. Video natočila Shannon Mullensová, ktorá v tom čase cestovala s rodinou po diaľnici Highway 56 z mesta Red River v Novom Mexiku smerom do Oklahomy.
Svedkovia neverili vlastným očiam, zviera utrpelo zásah, kým sa čakalo na odborníkov
"Najprv sme si mysleli, že je mŕtvy. Nemohli sme uveriť vlastným očiam, preto sme sa otočili a išli sa pozrieť bližšie. Až keď sme prišli bližšie, zistili sme, že ešte žije," opísala žena. Pomoc však napokon prišla neskoro. Podľa informácií denníka New York Post medveď utrpel zásah elektrickým prúdom a uhynul ešte predtým, ako ho ochranári dokázali bezpečne dostať zo stĺpa.
Odborníci na voľne žijúce zvieratá vysvetľujú, že medvede sa môžu na elektrické stĺpy vyšplhať vtedy, keď sa zľaknú ľudí, áut alebo psov. Stĺpy vnímajú podobne ako stromy a snažia sa na ne uniknúť pred hroziacim nebezpečenstvom. Podobný prípad sa odohral aj v roku 2021 v Arizone. Tam sa však záchranárom podarilo medveďa zo stĺpa bezpečne dostať a zviera prežilo bez vážnejších následkov.