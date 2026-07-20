MIMORIADNY ONLINE Ďalšia noc hrôzy na Ukrajine: Ruské útoky zabíjali v Záporoží aj pri Odese!

KYJEV/MOSKVA - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalších 42 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými je osem detí, oznámili záchranári. Náčelník oblastnej správy Ivan Fedorov pôvodne informoval o jednom mŕtvom a troch zranených. Ukrajinské úrady tiež spresnili bilanciu ruského útoku na loď s obilím pri Odese na šesť mŕtvych a štyroch nezvestných. Na Moskvu a okolie ruskej metropoly medzitým útočili stovky ukrajinských dronov.
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7:24 Viac ako 400 nepriateľských dronov smerovalo v noci na pondelok k Moskovskej oblasti. Systémy protivzdušnej obrany väčšinu z nich neutralizovali a 85 zničili, oznámil na platforme Telegram starosta Moskvy Sergejom Sobianin. Informuje o tom agentúra AFP a TASS. Útok podľa Sobianina prebiehal od nedeľňajšej 20.30 h do pondelka 05.00 h moskovského času (19.30 – 04.00 h SELČ). Išlo o jeden z najrozsiahlejších pokusov ukrajinských síl o dronový útok na ruskú metropolu v posledných rokoch, konštatovala agentúra TASS.
„Od pol deviatej večer do piatej ráno (od nedeľných 19.30 do 4.00 h SELČ) letelo smerom na Moskovskú oblasť viac ako 400 nepriateľských dronov. Veľkú časť zneškodnili sily protivzdušnej obrany ďaleko pred Moskvou, 85 bezpilotných lietadiel zničili pri približovaní sa k Moskve,“ napísal na sociálnej sieti starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin. O prípadných škodách sa nezmienil. Nadránom sa na sociálnych sieťach objavili videá informujúce o požiaroch, ktoré zrejme vypukli v sklade pohonných látok v Podolsku pri Moskve a v dvoch skladoch internetového predajcu Wildberries, napísal portál RBK-Ukrajina.
Ruský útok na obchodnú loď plaviacu sa pod vlajkou západoafrickej krajiny Guinea-Bissau, ktorú nepriateľ zasiahol pri Odese po naložení kukurice, si vyžiadal životy šiestich námorníkov. Ďalší štyria členovia posádky sú nezvestní, uviedol ukrajinský minister dopravy Mykola Kalašnyk. Ukrajinské námorníctvo pôvodne informovalo o piatich mŕtvych a piatich nezvestných po tom, ako loď, ktorej majiteľom je turecká spoločnosť, zasiahli tri ruské rakety.
Podľa ministra Kalašnyka bolo na palube 18 ľudí: 17 občanov Sýrie a Indie a ukrajinský lodivod. Osem členov posádky sa podarilo zachrániť, pričom dvaja z nich utrpeli zranenia. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr napísal na sociálnej sieti X, že jednou z obetí útoku bol ukrajinský lodivod. „Toto je ďalší vojnový zločin Ruska a úder proti bezpečnosti medzinárodnej lodnej dopravy a globálnej potravinovej bezpečnosti,“ zdôraznil Kalašnyk.
Všetky ciele zasiahnuté pri ruských útokoch na ukrajinské prístavy a plavidlá „slúžili v prospech ukrajinských ozbrojených síl“, tvrdí ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého zasiahnuté lode prepravovali „vojenský náklad“. Ukrajina sa už piaty rok bráni ruskej agresii. Súčasťou vojny sú aj boje na mori, kde sa terčom útokov okrem vojenských plavidiel stávajú aj civilné lode. Zatiaľ čo Rusko podľa dostupných informácií zasahuje napríklad lode s obilím, ukrajinské sily sa usilujú predovšetkým obmedziť vývoz ruskej ropy, z ktorého Moskva financuje svoju vojnu.