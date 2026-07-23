Somálski piráti zadržali unesenú loď: Na palube je 20 členov posádky vrátane Nemcov a Filipíncov

MOGADIŠO - Loď unesenú minulý týždeň v Adenskom zálive teraz podľa Reuters zadržiavajú somálski piráti. Na palube plavidla je 20 členov posádky, medzi nimi osem Nemcov a desať Filipíncov, informovala dnes agentúra Reuters.
Tanker MT Asana určený na prepravu paliva a chemikálií plával pod tanzánskou vlajkou. Piráti ho z jemenských vôd presunuli na somálske územie, kde teraz plavidlo zadržiavajú. Jeden z miestnych obyvateľov, ktorý sa označil za bývalého piráta, Reuters potvrdil počet zajatých námorníkov a ich národnosť. Druhý muž zase Reuters uviedol, že pirátov videl, ako k unesenej lodi dopravujú potraviny.
Britská námorná obchodná služba minulý týždeň oznámila, že plavidlo v Adenskom zálive obsadili neoprávnené osoby a presunuli ho do somálskych vôd, čo klasifikovala ako únos. Piráti pri dlhom pobreží Somálska pôsobili chaos medzi rokmi 2008 a 2018. Po niekoľkoročnej prestávke sa koncom roka 2023 ich aktivita začala opäť zvyšovať. Africká krajina leží na strategicky dôležitej námornej trase pri Africkom rohu, kadiaľ vedie významná časť svetovej obchodnej lodnej dopravy smerujúca do Suezského prieplavu.