Desivé varovanie Trumpa: Už čoskoro zaútočíme na iránsky jadrový komplex!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty by mohli už čoskoro zaútočiť na iránsky podzemný jadrový komplex Pickaxe Mountain. Tvrdí, že Teherán sa snaží pokračovať v jadrovom programe a Washington je pripravený zasiahnuť „veľmi silno“, ak to bude považovať za potrebné.
Trump: Nie sme ani zďaleka hotoví
Americký prezident Donald Trump naznačil ďalšiu eskaláciu konfliktu s Iránom. Podľa portálu Axios počas stretnutia s libanonským prezidentom v Bielom dome vyhlásil, že Spojené štáty „ešte ani zďaleka neskončili“ a jedným z možných cieľov ďalších útokov by sa mohol stať podzemný jadrový komplex Pickaxe Mountain.
„Pravdepodobne veľmi skoro. A veľmi tvrdo,“ odpovedal Trump na otázku novinárov, či americká armáda zaútočí aj na tento objekt. Podľa prezidenta sa Irán napriek predchádzajúcim útokom stále snaží pokračovať vo svojom jadrovom programe.
Hlboko ukrytý komplex pri Natanze
Pickaxe Mountain, známy aj pod názvom Kuh-e Kolang Gaz La, je budovaný neďaleko iránskeho jadrového strediska Natanz. Podľa analýz satelitných snímok ide o mimoriadne hlboko uložený podzemný komplex, ktorý má byť lepšie chránený než väčšina ostatných iránskych jadrových zariadení.
Výstavba sa začala po sabotáži v Natanze v roku 2020. Západní experti predpokladajú, že objekt môže slúžiť na výrobu alebo skladovanie pokročilých centrifúg, prípadne na obohacovanie uránu. Medzinárodní inšpektori však do areálu doteraz nedostali prístup.
Izrael sa obáva presunu uránu
Napätie okolo komplexu zvýšili aj informácie izraelských spravodajských služieb. Podľa ich hodnotenia Irán vlani presunul do Pickaxe Mountain časť centrifúg aj zásob vysoko obohateného uránu, aby ich ochránil pred prípadnými útokmi.
Tieto tvrdenia zatiaľ neboli nezávisle potvrdené, no patria medzi dôvody, pre ktoré Washington venuje lokalite zvýšenú pozornosť.
Útok by bol mimoriadne náročný
Vojenskí analytici upozorňujú, že prípadný zásah by patril medzi najkomplikovanejšie operácie proti iránskej jadrovej infraštruktúre. Komplex je vybudovaný hlboko vo vnútri horského masívu, čo výrazne znižuje účinnosť bežných leteckých bômb.
Aj preto nie je jasné, či by prípadný americký útok smeroval priamo na podzemné priestory alebo skôr na vstupné tunely a podpornú infraštruktúru, aby znemožnil využívanie zariadenia.
Konflikt medzi USA a Iránom sa ďalej vyostruje
Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase pokračujúcich bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom. Prezident zároveň odmietol špekulácie o bezprostrednom návrate k rokovaniam a zdôraznil, že Teherán podľa neho nemá inú možnosť, než ustúpiť od svojich jadrových ambícií.
Jeho slová naznačujú, že Washington zatiaľ uprednostňuje vojenský tlak pred diplomatickým riešením, čo zvyšuje obavy z ďalšieho rozšírenia konfliktu na Blízkom východe.